¿Nodal se avergüenza de Belinda? Lo acusan de hacerla menos frente a familia y amigos (VIDEO)

Tal parece ser que Christian Nodal se ha convertido en el villano de la historia de amor que entabla con Belinda, pues hace tiempo lo acusaron de ser un patán con ella y ahora vuelven a señalarlo de hacer menos a su futura esposa.

El nuevo presunto desplante de Nodal a Belinda ocurrió en la fiesta por su cumpleaños 23 que la intérprete de “Sapito” le organizó al cantante, misma en la que gastó entre 500 mil y un millón de pesos.

En la celebración hubo, banda de rock, mariachi, pasteles y muchas cosas que le encantaron a Christian Nodal; no obstante, hubo un detalle que los fans de la pareja no ignoraron ni por un momento.

La situación ocurrió cuando todos le estaban cantando las mañanitas a Nodal, quien en los videos que se tienen se ve es abrazado por Belinda. No obstante, la artista intenta besarlo en la boca, pero él se quita y le corresponde en el cachet y luego en la frente.

“El cantante de regional mexicano cumplió este martes 23 años de edad y fue con mariachi como Belinda cantó las mañanitas a su prometido. Pese a que la intérprete de "Amor a primera" vista le dio un fuerte abrazo, él no la besó en la boca sino en el cachete y la frente”, remarcó Chisme no Like ante el clip.

Ante ellos se suscitó un acalorado debate en redes sociales, pues muchos fans aseguraron que Christian Nodal se pasó de patán con Belinda al ser ella su futura esposa y no besarla en la boca, mientas que otros más lo defendieron, asegurando que lo que le dio a su novia fue una muestra de agradecimiento y respeto.

