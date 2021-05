Oprah Winfrey revela que fue violada de niña por varios de sus familiares

La presentadora Oprah Winfrey rompió el silencio y reveló que cuando era niña fue violada por varios integrantes de su familia.

Así lo dio a conocer a través de documental “The Me You Can’t See”, estrenado este viernes por AppleTV.

“A los 9, 10, a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto”, compartió Oprah.

Por si fuera poco, Winfrey afirmó que también fue abusada sexualmente por su tío y otros familiares, de los cuales no reveló su identidad, hasta que tenía 14 años.

A causa de ello, la presentadora quedó embarazada y fue enviada a vivir con su padre; sin embargo, el bebé murió a las dos semanas de haber nacido.

Trata sobre la salud mental.



Estrellas como Glenn Close y Lady Haga, entre otras, hablan desde su interior.



Trata sobre la salud mental. Estrellas como Glenn Close y Lady Haga, entre otras, hablan desde su interior. Producida por Ophra y el Príncipe Harry.

“Y es algo que acepté. Que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”, lamentó.

Lady Gaga también habla de su violación

En “The Me You Can’t See”, Lady Gaga también compartió que fue violada a los 19 años y que había quedado embarazada.

“La persona que me violó me dejó embarazada en una esquina en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Es como si tu cerebro se desconectara y no supieras por qué nadie más está en pánico, pero estás en un estado de ultra paranoia”, dijo.