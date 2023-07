¡Se están peleando! Anuel arremete contra Tekashi69 y Yailin lo defiende

La pelea continúa entre Yailin "La Más Viral", Anuel AA y Tekashi69, quienes a través de redes sociales se enfrascaron en una pelea que se originó luego de que el rapero estadounidense llamara "rata" al cantante puertorriqueño. Anuel contestó a las acusaciones, pero Yailin salió en defensa de su amigo y acusó a su expareja de haberla golpeado cuando estaba embarazada.

El miércoles 5 de julio, Anuel compartió en su cuenta de Instagram una foto de la hija que tuvo con Yailin, rapera dominicana. En la publicación, Tekashi69 arremetió en contra del puertorriqueño asegurando que en los tres meses que tiene la niña de nacida, no ha visto por ella y lo llamó "rata".

Para el jueves 6 de julio, Anuel preparó su respuesta, y a través de historias de Instagram compartió una serie de notas de cuando Tekashi69 enfrentó a la justicia por crímenes sexuales en contra de menores de edad. El rapero aseguró que Yailin no sabía nada de esto, pues de ser así no dejaría que Tekashi69 se acercara a su hija.

Anuel arremetió en contra del rapero Tekashi69 y de su expareja Yailin "La Más Viral". Foto: Especial

Asimismo, invitó a quienes defienden a Tekashi69 a abrir los ojos y no confiar en el rapero, pues aseguró que esto solo lo hace para ganar popularidad y vender su música.

Anuel arremetió en contra del rapero Tekashi69 y de su expareja Yailin "La Más Viral". Foto: Instagram

Yailin defiende a Tekashi y acusa a Anuel de golpearla cuando estaba embarazada

La rapera dominicana no se quedó callada y se metió a la conversación con fuertes declaraciones en contra de su expareja y padre de su hija. De acuerdo con Yailin, Anuel la golpeó cuando estaba embarazada.

"Yo sí me río. Si eres un narcisista. Dile al mundo, Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de abajo, pana", escribió Yailin en sus historias de Instagram.

Amenazó al puertorriqueño con subir los mensajes de cuando parió, pues asegura que Anuel la dejó sin dinero para los gastos básicos de su hija: "Tu y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada" , detalló Yailin.

La rapera apuntó que tiene pruebas para sustentar sus acusaciones: "Cuando tú quieras subimos todo", puntualizó y finalmente compartió una imagen de su rostro con un golpe en el pómulo.

[MISSING]binding.image.description Foto: Instagram

Anuel responde a Yailin

Y en lugar de hablarle por teléfono para arreglar todo de una buena vez, Anuel respondió a Yailin a través de historias de Instagram. El puertorriqueño aseguró que la dominicana siempre decía que se "daría" ella misma para decir que él le "daba" y tratar de meterlo preso.

"Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma pa´ decir que yo te daba y tratar de meterme preso, jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón pa´ hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad", escribió Anuel en su defensa.

Asimismo, el puertorriqueño cuestionó el hecho de que Yailin esperara tanto para expresar los supuestos abusos: "Bahhh mentirosa.." escribió en la historia de Instagram.

Yailin y Anuel se enfrascan en pelea vía redes sociales. Foto: Instagram

