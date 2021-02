Premios Globo de Oro: ¿Dónde ver las cinco cintas que pelean por Mejor Película de Drama?

En los Premios Globo de Oro una de las más importantes categorías es la de Mejor Película de Drama, por eso antes de la ceremonia que se celebrará el próximo 28 de febrero, te decimos dónde puedes ver las cintas nominadas en este rubro.

Los filmes que aspiran a Mejor Película de Drama tienen diversas temáticas que van desde una mirada al padecimiento del Alzheimer ("The Father"), una recreación de la filmación de "El ciudadano Kane", una crónica de los legados del MeToo y un drama histórico.

"Mank"

Como era de esperarse, el parentesco de 'Mank' con 'Ciudadano Kane' es colosal. A fin de cuentas, plantea su propia versión de cómo se escribió el oscarizado guion de la película. Hay quienes defienden una autoría casi plena por parte de Herman J. Mankiewicz, mientras que no pocos recuerdan que Orson Welles introdujo innumerables cambios en la última versión del libreto entregada por el primero. Oficialmente está firmado por ambos, pero aquí Fincher se decanta por la versión de que Mankiewicz es el verdadero autor.

Está disponible en Netflix

"Nomadland"

Película estadounidense escrita y dirigida por Chloé Zhao. Está basada en el libro "Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century" escrito por Jessica Bruder, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos. Es protagonizada por Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie y Bob Wells. Durante el Festival Internacional de Cine de Venecia se alzó con el León de Oro.

Aún no está disponible en México.

"Promising Young Woman"

La película del momento, pues ha causado revuelo en redes sociales por sus cuatro nominaciones al Golden Globes en las categorías de Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Película (Drama) y Mejor Actriz (Drama). Pero, lo que más ha llamado la atención del público y los críticos es la temática central de la historia. Filme escrito y dirigido por Emerald Fennell (The Crown) es un guiño al movimiento #MeToo contado dentro del género thriller de comedia y desde una perspectiva fresca; pues le da un giro a la errónea idea de victimización de las mujeres, quienes, en esta historia, toman la justicia entre sus manos para obtener venganza.

Tenía previsto su estreno en México en febrero.

"The Trial of the Chicago 7"

Película estadounidense de 2020 de género histórico y drama legal, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. El film sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración para cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Cuenta con un reparto coral que incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp y Jeremy Strong.

Está disponible en Netflix

"The Father"

Brutal interpretación del Sir Anthony Hopkins. Los silencios, los timings, la escenografía que cambia sin uno se da cuenta y la música, hacen que la película se convierte en magia. Temática tanto delicada: el Alzheimer visto desde la perspectiva de quien lo padece, el director nos adentra en este padecimiento de manera tal que incluso hay momentos en que el espectador puede entrar en cierto pánico. Interpretación genial de Anthony Hopkins.

Aún no está disponible en México.

AG