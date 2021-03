Premios Goya 2021: indignan comentarios machistas en transmisión de RTVE

Durante los Premios Goya 2021, los comentarios machistas que se escucharon durante una transmisión en vivo de RTVE han causado polémica y ha generado una ola de críticas, pues sin darse cuenta que tenían los micrófonos abiertos, quienes posiblemente serían reporteros gráficos, se expresaron despectivamente de la actriz Marta Nieto y la presentadora María Casado.

Mientras Marta Nieto desfilaba en la alfombra roja uno de ellos comentó: “Está buena, las demás eran unos esqueletitos”. De otra artista, de la cual no mencionaron su nombre dijeron: “Había una cantante, la Nancy (Nathy) Peluso, y una que parecía un pu… verbenero, toda llena de tatuajes, qué pu.., seguro”.

De María Casado, presentadora del certamen, en la transmisión de RTVE se escuchó que hablaban de la posibilidad de que hubiera “pillado una excelencia”.

@rtve quitad el audio del Facebook porque telita lo que se está colando...😅



- Esta es la única guapa porque las demás todas esqueletillos.



-Había una, la ‘Nancy Peluso’, y otra que estaba llena de tatuajes y parecía puta, puta, puta...



En fin mirad el vídeo! 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/jgmkCD9e1t — Sergio López (@sergiolopez_tv) March 6, 2021

Los hechos generaron una ola de indignación, pues se dieron dos días antes del Día Internacional de la Mujer y reflejan la manera en que son denigradas las mujeres por los hombres.

“Repugnante”, “Vergüenza ajena”, “Suena a los típicos reporteros gráficos de toda la vida”, fueron algunos de los comentarios sobre el polémico suceso.

Marta Nieto y Daniela Santiago responden a comentarios machistas

Luego de que se viralizaran los comentarios la actriz Marta Nieto alzó la voz. “Son la muestra de la sociedad en la que vivimos. De derecho de unos de opinar sin consecuencias y de la obligación de muchas a callar y complacer”, escribió en Instagram.

La actriz hizo hincapié en que las mujeres son poseedoras de sus cuerpos y deciden sobre ellos. “Nuestros cuerpos son para nosotras, no para vosotros. No son para vuestro deleite, vuestro juicio o vuestras experiencias”. Dijo que antes de cuestionar “cómo queramos vestir, cómo lo disfrutemos, cómo los luzcamos o no, es asunto nuestro, para nuestro placer."

Por su parte, la actriz Daniela Santiago, criticó que sea considerada prostituta por llevar su cuerpo “marcado de recuerdos y vivencias que forman parte de mí, cada tatuaje que llevo cuenta una historia”.

Defendió que sus tatuajes “pesan más que todas las críticas que puedan hacer hacía mí por llevarlo. Sólo diré que lamentablemente es tan necesario el 8M para demostrar y pelear por nuestra dignidad”. Indicó que le parecía una vergüenza que los hombres se expresen de esta manera hacia las mujeres.

También Lee Nath Campos invita a las mujeres a denunciar violencia de género

RTVE condena comentarios

La cadena española RTVE se ha pronunciado al respecto y comentó que ya se abrió un expediente sobre el caso.

La cadena “ha identificado el punto exacto desde el que se produjeron los desafortunados comentarios que se oyeron a través del audio ambiente. No hay excusa posible para lo sucedido.

RTVE se disculpó con las actrices aludidas y condenó “sin paliativos este tipo de comentarios denigrantes para las mujeres alejados del sentir mayoritario de la plantilla de la empresa, y, lamentablemente, aún presentes en nuestra sociedad”.

“El Observatorio de Igualdad de RTVE también ha actuado de oficio y ha abierto un expediente para tomar las acciones oportunas”, finalizó Radiotelevisión Española, que no precisó si los comentarios fueron de sus trabajadores o de personas que estaban cerca de ellos.

AG