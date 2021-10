Así recuerdan a José José a dos años de su aniversario luctuoso (VIDEO)

La familia de José José recordó al “Príncipe de la canción” en su segundo aniversario luctuoso en un homenaje realizado en el Panteón Francés.

En el lugar estuvieron presentes los dos hijos de José José, José Joel y Marysol Sosa y la exesposa del cantante Anel Noreña.

José Joel agradeció que se siga recordando a su padre a dos años de que perdió la vida. “Muchas gracias por estar este día recordando a nuestro gran príncipe, no saben lo bonito que quedó la tumba. El recuerdo para nuestro príncipe va a seguir por muchos años, siempre y cuando nos encarguemos de recordarlo de buena ley”, dijo el hijo del cantante.

Mientras que Marysol Sosa no pudo contener las lágrimas al hablar de su papá José José. “Estoy llena de mucha emociones muy bonitas, hoy que mi hija me tocó mi cachetito y me dijo: ‘me saludas a mi abuelo’, me encantó”, señaló.

La hija de José José agradeció que se siga honrando la memoria de su padre dos años después de su muerte, aseguró que lo extraña mucho.

Anel Noreña también recuerda a José José

Anel Noreña es la heredera universal de José José y entre bromas habló sobre la supuesta infidelidad que Sara Salazar cometió al “Príncipe de la canción”.

“Ojalá que José nunca se haya enterado, ustedes pueden saber más que yo de Sara. Yo nunca la traté”, dijo la exesposa de José José.

