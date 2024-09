El regional mexicano, más vivo que nunca en el Arre 2024

Sombreros de todas las formas y colores, botas puntiagudas, chamarras de cuero y paliacates al cuello, además de entusiasmo, fueron la constante en los casi 112 mil asistentes durante los dos días del Festival Arre 2024 realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Uno de los protagonistas del evento, el exponente de corridos progresivos, Gerardo Ortiz, fue quien mayores emociones levantó la noche de ayer en el escenario principal La Hacienda, decorado con arcos y puertas al estilo rural tradicional. El cantante de 34 años inició su espectáculo con proyecciones cadavéricas y el tema “Cara a la muerte”.

Enfundado en un saco con detalles verde fluorescente, la figura del Rey del Corrido destacaba sobre sus músicos. Los motivos bélicos y el fuego del escenario ambientaban aún más su show.

K-paz de la Sierra, ayer. Foto: Cuartoscuro

“Tranquilito”, “El comando del diablo” y “La última sombra” también retumbaron en el recinto. Gerardo Ortiz, quien ostenta el título de ser el artista de regional mexicano con más tiempo en el número uno de la lista Billboard, también dedicó a sus fans “Y me besa” y más que una canción, una pregunta que varios de los asistentes le han preguntado a un viejo amor: “¿Por qué terminamos?”, así como “¿Para qué lastimarme?”.

La brizna que caía no fue pretexto para que los fanáticos de la Banda Los Recoditos, con una excusa o sin ella, cantaran con todo el sentimiento: “Y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba”, tema original de Intocable, “Fuerte no soy”. Los homenajes no pararon ahí, pues también sonaron “Caray” y “Me gustas mucho” de Juan Gabriel.

Llevando trajes de color rojo intenso, los integrantes de la banda pedían no dejar de brincar, mientras revolucionaban las emociones con temas originales como “Pistearé” y “Ando bien pedo”.

Los tigres del Norte, el sábado. Foto: Cuartoscuro

“Queremos agradecerles esta noche, por acompañarnos durante 35 años y esperemos que la música de Los Recoditos quede en sus corazones”, comentó el vocalista, al tiempo que provocaba los últimos gritos ensordecedores de los asistentes con “El último deseo”.

Más temprano, K-Paz de la Sierra, de Chicago, apeló a la nostalgia con “Pero te vas a arrepentir” y “Procuro olvidarte”, ante el popular grito “¡Échale K-Paz!” que lanzaban los asistentes.

Sin dejar de bailar y vitorear a los integrantes, el público enloqueció con “Mi credo” y su, para algunos, desgarradora estrofa: “Prefiero morir junto a ti, a no verte”; con “Volveré” la banda se despidió.

kevin AMF, durante su show. Foto: Lulú Udapilleta, OCESA

En la tarde, La Receta mostró su música fresca, con algunos temas de su último álbum, Corridos Aesthetic, como “Ojitos lindos” o “Malas decisiones”, una curiosa reinterpretación de temas conocidos, con su toque regional.

Al cierre de esta edición aún faltaban las presentaciones de Lalo Mora, Panter Bélico y Junior H para cerrar el último día del festival.

Los Recoditos, en la noche. Foto: Cuartoscuro

Siguen siendo jefes de jefes

Con un show que duró poco más de dos horas, Los Tigres del Norte dieron la noche del sábado una demostración de potencia y calidad con algunos de sus grandes éxitos como “La mesa del Rincón”, “Prisión de amor” y el inmortal himno “El Jefe de Jefes”.

No pudo faltar el tema “La manzanita” que, acompañado de músicos y bailarinas de vestido rojo, dio pie a que todos los asistentes se pusieran a bailar en el reducido espacio que tenían, pues con más de 54 mil espectadores, Los Tigres se acreditaron con una de las presentaciones con más convocatoria del festival.

Con “La jaula de oro”, la agrupación de regional mexicano removió algunas fibras sensibles de la realidad de muchos mexicanos pues, según explicó el acordeonista Jorge Hernández, es una canción que retrata la situación de los migrantes que buscan mejores oportunidades en Estados Unidos.

Siempre recordando que las melodías iban dedicadas al público “con mucho cariño”, la banda bajó el telón del primer día del Festival Arre con “La puerta negra”, jornada que estuvo marcada por otros artistas destacados, como el mexicoamericano Xavi y su popular “La Diabla” y “La Víctima”.