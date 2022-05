Se silencia el teclado de Depeche Mode

El teclado de Andrew Fletcher, fundador de la icónica banda británica Depeche Mode, se silenció ayer. Falleció a los 60 años de edad, informó la tarde de ayer la agrupación en sus redes sociales.

“Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo y compañero de banda, Andy Fletch Fletcher”, anunciaron en un comunicado. De acuerdo con el medio Rolling Stone, el músico murió por causas naturales.

Los miembros de la reconocida agrupación destacaron que “tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada o una buena carcajada”.

Andrew Fletcher, nacido en el Reino Unido, fue uno de los cuatro fundadores de la aclamada banda de pop/rock Depeche Mode, junto a Vince Clarke, Martin Gore y David Gahan. En 1981 Clarke salió de la agrupación y quienes se quedaron desde esa fecha y hasta 2017 produjeron en total 14 discos de estudio.

A lo largo de los años Fletcher fungió como tecladista al manejar los sintetizadores de una de las agrupaciones consideradas pioneras del synth pop en la década de los años 80. Siempre tuvo un papel importante en la banda, ejemplo de ello son los temas “Personal Jesus” y “Enjoy The Silence”.

En épocas en que la agrupación no tenía un mánager de tiempo completo se encargó de temas legales, contables y de los negocios. Reveló varias veces estar interesado en el aspecto administrativo del ámbito musical. En los últimos años asumió el papel de portavoz oficial de la banda.

Fue el primer miembro de Depeche Mode que grabó un disco solista, Toast Hawaii, que incluía covers, pero como la disquera con la que trabajaba no le vio potencial comercial nunca se lanzó oficialmente al mercado.

Fue el único integrante de la agrupación británica que participó en todos los discos, hasta el Spirit de 2017. Sin embargo, ha llamado la atención que en los álbumes A Broken Frame, de 1982; Ultra, de 1997; Exciter, de 2001; Playing the Angel, de 2005; Sounds of the Universe, de 2009 y Delta Machine, de 2013, haya tenido una mayor presencia vocal, aunque su participación vocal en escenarios fue mucho más limitada.

Viajó a diversos países para presentarse como DJ en varios festivales de música. En 2003 fundó su propio sello discográfico especializado en promover música electrónica, Toast Hawaii. Entre los últimos logros que había alcanzado con la banda está su ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2020.

La última vez que Depeche Mode vino a México fue durante su The Global Spirit Tour los días 11 y 13 de marzo de 2018 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Antes de esta ocasión, fueron recibidos en octubre de 2009 mientras promocionaban su Tour of the Universe con el que ofrecieron cuatro conciertos en nuestro país: dos en la capital, uno en Monterrey y otro en Guadalajara.