Sobrina y productora de Benito Castro revela detalles sobre su muerte; 'estamos todos consternados'

La tarde de este lunes se informó la muerte del actor y comediante Benito Castro, a los 77 años de edad. De acuerdo con información proporcionada por gente cercana al cómico, cayó de unas escaleras, se fracturó las costillas y se perforó el pulmón.

La hermana de Benito Castro detalló que el actor estaba a punto de salir hacia Televisa cuando se cayó de las escaleras de su casa: "Perdió mucha sangre, pero tuvo fracturas en las costillas y le poncharon un pulmón todo se complicó si llegó al hospital pero no lo pudieron estabilizar, perdió mucha sangre y la presión se fue para abajo", explicó a medios de comunicación.

Durante el programa de televisión Ventaneando, Denisse Castro señaló que Benito Castro gozaba de excelente salud, como los demás hermanos del actor, quienes ya fallecieron: "Todos los Castro antes de fallecer gozaban de excelente salud. Jorge, quien murió en el 2007, murió donde quiso y donde cualquier cantante hubiera querido: en el escenario", dijo.

"Mi papá murió de cáncer, pero nunca en su vida estuvo enfermo, Javier tampoco estuvo hospitalizado, así, de la nada y Benito tampoco estuvo hospitalizado", señaló Denisse Castro.

Explicó que el accidente de que sufrió el cantante y cómico fue en la mañana y que desconoce si el cuerpo se está trasladando a la Ciudad de México: "No s' si Benito venga para acá, pero sí en la mañana sí dijo: 'Yo tomo un avión', porque eso fue en la mañana", detalló.

En el mismo programan se enlazaron con Abigail Alfaro, esposa del comediante Luis de Alba y productora de la obra en la que participaba Benito Castro, quien señaló que el actor estuvo haciendo función en California: "Lo llevamos al aeropuerto porque él iba muy contento a su llamado al Televisa y tenía que presentarse hoy temprano para un programa al cual lo estaban invitando", detalló.

"Me dijo: 'Abi, me puedo ir', le dije: 'Vete, Edgar Vivar se queda aquí en tu lugar, no te preocupes, ve a hacer lo que más te gusta. Y ahorita nos hablan diciéndonos que Benito se nos fue", apuntó la productora.

"Estamos todos consternados porque es algo que no podemos creer. Ellos jugaban mucho con esa situación, pero la realidad es mucho más difícil", dijo Abigail Alfaro.

DGC