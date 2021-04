Souvenir abre el debate de la renta de vientres

Para los actores Flavio Medina y Yuriria del Valle, el filme Souvenir, que estrena hoy en Amazon Prime, abre la conversación respecto al embarazo subrogado en México, pues aborda desde distintas perspectivas lo que enfrentan las mujeres que deciden rentar su vientre y las personas que, en su deseo por tener un hijo, optan por esta alternativa.

“Fue muy fuerte darme cuenta de todo lo que pasa alrededor de los vientres de alquiler, desde el lado de las mujeres y de quienes desean tener un hijo. México es el tercer país en el que más se practica esto, pero sólo está legislado en dos estados, Tabasco y Sinaloa, lo cual hace que las condiciones sean miserables para las mujeres que alquilan vientres”, señaló a La Razón Yuriria del Valle, quien da vida a Sara, la mujer que desea ser madre.

La actriz consideró que, a pesar de ser una práctica común en México, no se habla de ello, por lo cual celebró que Souvenir, abra este debate.

Los personajes están accionando a partir del amor. Cuando me sumergí en este mundo me di cuenta que en muchas ocasiones el móvil para que suceda esto es el amor

Yuriria del Valle, Actriz

“No es un tema que esté en la agenda política, de eso la gente no habla; para mí ver esta realidad fue impactante. La película no solamente pone sobre la mesa este tema, sino que además cada uno de los personajes tiene un punto de vista muy distinto al respecto. Eso hace que cuando terminas de ver la cinta no te quedes con un juicio, porque no dice esto está bien o mal. Como espectador haces tu propio análisis”, resaltó Del Valle.

Al actor Flavio Medina, quien interpreta al esposo de Sara, participar en Souvenir también le permitió comprender más acerca del tópico.

“No entendía a ciencia cierta qué era el embarazo subrogado, la película abre un camino que tiene que ver con el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y en este caso el de la mujer en todos los aspectos: desde las que se someten a esta práctica y quienes desean ser madres. Es necesario que las leyes asuman la responsabilidad para seguir avanzando”, resaltó Medina.

La película abre un camino que tiene que ver con

el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y

en este caso el de la mujer en todos los aspectos: desde las que se someten a esta práctica y a quienes desean ser madres

Flavio Medina, Actor

Los actores destacaron que en la historia el móvil que lleva a las personas a optar por el vientre de alquiler es el amor. Sin embargo, reconocen que en la vida real no siempre es así y se suele dejar en una situación de ventaja a las mujeres que rentan su vientre.

Para Yuriria del Valle fue complicado adentrarse a la historia, pues como feminista tenía otra postura respecto al embarazo subrogado.

El dato: La película también tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2019, fue nominada en la categoría de Mejor Largometraje Mexicano.

“Hablé con muchas mujeres que pasaron por ese proceso, me di cuenta que no siempre tiene que ver con una paga, también hay muchas que tienen los hijos de sus hermanas que no pueden parirlos. Es una línea muy delgada, también es un acto de amor, de regalarle la posibilidad a otra persona de que viva una de las experiencias más maravillosas para quienes desean vivirla: la maternidad”, apuntó.