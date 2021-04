Con stand up combaten prejuicios de la discapacidad

Kike Vázquez, psicólogo de profesión, llegó al stand up por accidente: se inscribió a un taller de comedia y ahí comenzó su carrera como humorista. Desde hace seis años combate a golpes de humor, los prejuicios y discriminación que hay hacia las personas con alguna discapacidad, evidenciando la manera en que la gente los trata.

Kike Vázquez nació a los cinco meses y tres semanas de gestación, lo cual le provocó un episodio de hipoxia que derivó en una parálisis cerebral, una condición que ahora usa para crear conciencia y normalizar que quienes tienen alguna diversidad funcional son individuos que tienen sueños, que pueden ser líderes de proyectos y aspirar a una carrera profesional.

“Mucha comedia estaba sustentada en hacer sorna y burla de las condiciones distintas de las personas, pero muy poca hablaba de la experiencia de quienes que vivimos con alguna diversidad funcional. Entendí que podía mostrarle eso al público. He tratado de voltear la mirada de la discapacidad”, expresó a La Razón Kike Vázquez, quien en el mundo del stand up es conocido como Kike bien parado.

Lo importante es no hacer burla de alguna condición, sino usar el humor para concientizar, hacer ver que esta realidad existe, que formamos parte de la sociedad y que no nos avergonzamos de quienes somos

En sus shows visibiliza los comportamientos de la gente, que vistos desde la mirada de una persona con discapacidad, son ridículos.

“Alguna vez estaba en la Condesa dando show y cuando terminé un chavo me dijo que no se había dado cuenta que nunca

les hablaba por su nombre a las personas con discapacidad, y que gracias a mi espectáculo se dio cuenta que estaba mal y que sentía que se veía ridículo haciendo eso o diciéndonos ‘guerreros’ o ‘campeones’”, compartió Vázquez.

Un chico que estaba estudiando diseño de modas me escribió, me dijo que le daba vergüenza salir en las pasarelas, pero a partir de ver que yo me subía al escenario, él se atrevió