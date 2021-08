Star Plus: Todo lo que debes saber, cuánto cuesta, contenido y más...

Un nuevo servicio de streaming llega a las plataformas digitales y se trata de Star Plus que es un complemento de Disney+, pero con un contenido más enfocado para adultos.

¿Qué ver en Star Plus?

La plataforma de Star Plus apuesta por contenido como 24, The Walking Dead, This is Us o Homeland, las imperdibles 32 temporadas de ‘Los Simpson’ y los deportes en vivo de ESPN.

Otras series que se podrán ver en Star Plus son American Horror Story, Outlander, Genius, 9-1-1, S.W.A.T., Grey’s Anatomy, Modern Family, How I met your Mother, Prison Break, entre otras.

En cuanto a películas llega Nomadland, ganadora del Oscar a Mejor Película,así como Judy, Deadpool y Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, El Diablo Viste a la Moda, entre otras.

¿Cuánto cuesta Star Plus?

Star Plus llega a México a partir de este 31 de agosto y se podrá contratar solo o en combo junto con Disney+.

Tarifa mensual: 199 pesos

Tarifa anual: Mil 199 pesos

En combo con Disney+: 249 pesos

Suscríbete mañana a #StarPlusLA para disfrutar más deportes en vivo de ESPN. Qué vas a ver primero? pic.twitter.com/PVOvi1ZQNM — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) August 30, 2021

Dispositivos en los que se puede descargar Star Plus