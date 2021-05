Survivor México 2021: ¿Quién gana los juegos de este 13 de mayo?

Los participantes de Survivor México 2021 se enfrentan en un nuevo juego de suministros y recompensa.

Esta noche uno de los premios es un video con un mensaje de un familiar y tanto los Halcones como los Jaguares de Survivor México 2021 van a dejar todo en la competencia para ganarlo.

Los fans hicieron sus apuestas y señalan que probablemente el equipo ganador de este juego sean los Halcones, quienes podrán recibir el video de sus familiares.

La Tribu Halcón se está desintegrando. 💥🤯 ¡La recompensa de esta noche es muy valiosa! 💖 ¿Qué tribu logrará obtener el video? 🥰🌴☀️ #RecompensaTribus



7:30 p.m., por @AztecaUNO. 🐆📺🦅 pic.twitter.com/UDNXdGnVtz — Survivor México (@mexico_survivor) May 13, 2021

¿Qué pasa en el programa de hoy de Survivor México 2021?

En el avance del programa de hoy de Survivor México 2021 se puede ver que los Halcones se desmoronan, ante las derrotas consecutivas y la división en la tribu le está cobrando factura.

Jorge Ortín no pudo contener las lágrimas al ver la situación en la que se encuentran los Halcones de Survivor México 2021.

Te puede interesar Survivor México 2021: Revelan supuesta infidelidad de 3 participantes de Halcones

Por su parte los Jaguares viven otro tipo de conflicto y fue entre Alejandra Toussaint y Cyntia González, la actriz de Monarca tiene por objetivo tumbar a la Chef para que “deje de ser la matriarca” de la tribu.

Consideró que aunque no tienen rencillas personales, solo de juego, no significa que no puedan tumbar a uno de los elementos más fuertes del equipo amarillo.