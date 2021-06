Survivor México: Aranza habla de la traición de Julio y revela quién debió ser el sentenciado en lugar de Sargento

Aranza Carreiro fue la eliminada de la semana 10 de Survivor México y confesó a quién quería ella que Julio mandara directamente a la eliminación en lugar de Sargento Rap.

En el programa de Survivor México se pudo ver la molestia de Aranza cuando Julio sentenció directamente a Sargento, pues ella consideró que Julio rompió el pacto que tenían para protegerse entre los exjaguares.

“Sargento, Valeria, Julio y yo teníamos una estrategia de cuidarnos como exjaguares y yo quería que Julio mandara a un Halcón (original), a Adianez, Pablo o Denisha. Ese fue el enojo que yo tuve… pero realmente él quería sacar a Sargento, por eso fue mi enojo porque habíamos quedado en algo y al final Julio me traicionó y por ende salí”, dijo Aranza Carreiro de Survivor México en entrevista con La Razón.

Aranza Carreiro señaló que con esta discusión, puso en alerta a sus compañeros de Survivor México sobre la estrategia que está jugando Julio, pues aunque considera que no lo van a sentenciar, van a tener cuidado con él.

“Se mueven estrategias como cada vez son menos, fue importante la pauta que yo mencioné de destapar a Julio de que a mí me había prometido algo y no lo cumplió, los puse en alerta a los que siguen en la competencia y más en los Halcones, no creo que lo vayan a nominar, pero lo van a tener en la mira para irse más cuidado con Julio”, comentó Aranza.

Sin embargo, pese a la pelea que tuvieron, Aranza antepone la amistad sobre todas las cosas y aseguró que Julio es su favorito para llegar a la final, pues comentó que entre ellos se creó un vínculo fuerte en las competencias por equipo.

Julio es mi favorito para ganar, aunque la final tuvimos esta discusión. Julio y yo nos hicimos muy buenos amigos, nos hacíamos muchas bromas, en competencia tratábamos de pasar juntos Aranza Carreiro de Survivor México

También Aranza mencionó que su segundo participante favorito apra llegar a ganar Survivor es Cyntia González.

Aranza Carreiro se quedó con ganas de dar más en Survivor México

Aranza Carreito señaló que quedó contenta con su desempeño en el programa, pues era una de las competidoras más fuertes del reality show.

“Yo estaba completa, estaba entera, si me veía flaquita, pero yo estaba entera, simplemente me tocó salir, pero ni modo si no, si hubiera aguantado… El tiempo que estuve traté de aferrarme de divertirme y de hacer estrategias, aguanté 10 semanas.”, explicó.

La actriz también dijo sentirse orgullosa de haber mantenido su dieta vegana el tiempo que estuvo en competencia en Survivor México.

Yo comía coco, mango y nopales los tres son fibra y laxantes naturales… el cuerpo es muy sabio, soy vegana entonces no comí nada de animal y de eso me siento super orgullosa. Aranza Carreiro de Survivor México

"Llevo una dieta vegana desde hace 6 años y sé que no todos son veganos, pero ese mensaje que yo pude dar de tener un poquito más de conciencia por todo lo que estamos pasando por los animales, por la pandemia, porque nos estamos acabando el mundo, puse mi granito de arena”, comentó.