Survivor México: Bárbara revela la verdad de lo que pasó con el tótem ¿se lo dio a alguien?

Bárbara Falconi se convirtió en la eliminada número 11 de Survivor México y una de las grandes incógnitas que generó cuando abandonó el programa fue por qué no usó el tótem de resurrección individual.

Algunos fans de Survivor México comenzaron a generar teorías en torno a lo que ocurrió con el artefacto, pero Bárbara Falconi contó la verdad de lo que pasó al respecto.

“Se perdió, se lo tragó la tierra. Yo lo escondía en un lugar que era tierra y cada que íbamos a Concejo a nominar, yo iba, lo buscaba y lo sacaba, luego lo volvía a regresar al mismo lugar. Cuando me toca esta última semana fui a buscarlo y habían crecido plantas, flores era un bosque. Escarbé por todos lados y nunca apareció el tótem entonces se lo tragó la tierra”, contó Bárbara de Survivor México a La Razón.

La actriz aclaró que no le entregó el tótem a ninguno de sus compañeros, pero confesó que en caso de haberlo tenido en su poder se lo habría dado a Jorge Ortín para protegerlo.

Yo lo tenía muy claro porque yo quiero que “don George” llegue a la final, y me queda claro que Paco y Gary lo quieren tumbar y dije: ‘claro que se lo doy para darle otra oportunidad a él porque lo está haciendo increíble Bárbara Falconi de Survivor México

Bárbara Falconi sabe que sus compañeros del reality show que siguen en competencia no creen que realmente se haya perdido el tótem, pero lo que consideró que esta duda que dejó plantada puede ser una estrategia para destantear a Paco y Gary.

Bárbara apagó su fuego en Survivor México Foto: Especial

“Al final todo el mundo supo que yo lo tenía y me lo empezaron a pedir y se quedaron con esa semillita de que se lo dejé a alguien. Se van a estar bolseando, porque ya me enteré que paco me bolseó varias veces, seguro lo va a seguir haciendo”, dijo.

Esto fue lo que Survivor México le dejó a Bárbara Falconi

Bárbara demostró que ser vegana no fue un impedimento para sobrevivir en el programa. “Para mí no es aguantarlo, sino como es mi estilo de vida lo llevé al extremo”, mencionó.

La participante de Survivor México explicó que su dieta dentro del reality show se basaba en comer coco, pues de ahí tomaba la proteína, y cuando su equipo ganaba suministros pedía a sus compañeros un poco más de frijoles, lentejas o arroz.

Bárbara disputó el Juego de la Extinción contra Cyntia en Survivor México Foto: Especial

Para la actriz Survivor México significó un parte aguas en su vida personal.