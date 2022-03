Vive Latino regresa con nuevos rostros, tras larga espera

Después de ausentarse un año por la pandemia de coronavirus, este fin de semana regresa el festival Vive Latino con rostros nuevos. Este 2022, 60 por ciento de las bandas, 46 de 75, se integra por primera vez a la larga lista de agrupaciones musicales de diversos géneros que han pisado alguno de los escenarios de este encuentro musical, considerado uno de los más importantes de Iberoamérica.

El joven sinaloense Daniel Quién es uno de los debutantes. Gracias a su estilo nostálgico su popularidad se acrecentó rápidamente, lo que le permitió ser convocado para formar parte del cartel. También, llegan directamente desde Ciudad Neza, Los Cogelones, agrupación difusora del género que ésta misma denominó “rock mexica experimental”.

Bruses hace su aparición número uno en el Vive Latino. Se trata de una artista emergente, quien mezcla ritmos electrónicos con temas que transmiten melancolía y son transgresoras. Originaria de Baja California, cantará el domingo 20. Ese mismo día pisa el festival Ramona, banda de Tijuana que mezcla el rock psicodélico con ritmos y letras románticas.

De la escena internacional se dará cita Biznaga, una de las agrupaciones más punteras de la escena punk; y Fangoria, banda española de música electrónica integrada por Alaska y Nacho Canut.

De lo más esperado está Limp Biz-kit, que después de su memorable show en el Domination 2019 pisará el Vive Latino y con música nueva, su disco Still Sucks. Además de la legendaria banda Pixies, que vendrá con su rock alternativo.

Este 2022 el Vive Latino, que tendrá lugar el 19 y 20 de marzo en el Foro Sol, también permitirá el regreso de viejos conocidos, ensambles que han convertido los escenarios del festival en su hogar: Maldita Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, La Gusana Ciega y Los Auténticos Decadentes. Además de Julieta Venegas y Elis Paprika, por mencionar algunos.

El dato: Se podrá en marcha el operativo Regreso seguro a casa, que ofrecerá 10 rutas, que saldrán del Palacio de los Deportes, de las 00:30 hasta las 2:00 horas.

ROCK PARA CHAVITOS

Por quinto año, el Vive Latino contará con El Parque, un espacio ideado para que los más chavitos —infantes y adolescentes— disfruten de actividades relacionadas con el espíritu rockero, como un torneo guitarra, la posibilidad de convertirse en un rockstar (a través de pintacaritas), practicar skate o disfrutar de experiencias inmersivas como el sensorama, donde podrán tocar cosas con los ojos tapados para sentir diferentes texturas.

“Esta área hace que los papás y mamás estén con sus hijos en un ambiente en el que todos se divierten, no es lo mismo llevarlos a un parque a jugar que acá, disfrutan tus hijos y tú. Queremos que los niños y adolescentes disfruten la pasión de sus papás, el rock”, dijo Ramón A Go Go, vocalista de Yucatán A Go Go y uno de los músicos que participan en El Parque.

Resaltó que también es una oportunidad para que los menores, quienes a finales del año pasado retomaron sus clases presenciales, después de un largo confinamiento por la pandemia, puedan volver a socializar.

“Después de dos años de lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, y lo que pasa en Ucrania, creo es momento de replantearnos la vida porque es muy corta, hay que disfrutarla, creo que ése es el gran mensaje”, apuntó el cantante.