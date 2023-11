Zuria Vega explota porque le preguntan si tiene trastornos alimenticios: '¿Me ves anoréxica?'

La actriz Zuria Vega publicó recientemente unas fotografías en sus redes sociales, por lo que encendió las alarmas entre sus seguidores quienes señalaron que lucía extremadamente delgada.

Así que durante un evento la actriz, quien es una de las protagonistas de la serie “Las viudas de los jueves” de Netflix fue cuestionada por un reportero sobre si tenía trastornos alimenticios, por lo que ella se enojó y no dudó en responder de manera firme a la pregunta.

“Pues no sé, ¿tú me ves al borde la anorexia? No creo, yo creo que no se debe de hablar de los cuerpos ajenos, creo que eso está fuera de este año y la moda, y no hablar de los cuerpos de nadie, de ningún hombre, ni de ninguna mujer porque nunca sabes cómo puedes hacer sentir a la persona, ni por lo que está pasando o no está pasando, cada cuerpo es distinto”, fue la contundente respuesta de Zuria Vega.

Sin embargo, los comentarios sobre el cuerpo de la actriz continuaron por lo que la joven actriz afirmó que no se ha sometido a algún régimen alimenticio para bajar de peso e insistió en lo malo que es hablar de los cuerpos ajenos.

Zuria Vega asistió al evento “Hombre del año” de la Revista GQ, en donde recibió un galardón por la serie en la que aparece en Netflix “Las viudas de los jueves”, la cual fue reconocida como serie del año.

Otros famosos cuestionados sobre por qué bajaron de peso

Zuria Vega no es la única famosa que ha sido cuestionada por su físico. En su momento Danna Paola también causó revuelo porque en redes se señalaba que estaba muy delgada, incluso una revista de entretenimiento aseguró que se había sometido a un tratamiento quirúrgico para bajar de peso.

Los hombres no se han salvado de las críticas por subir o bajar de peso, el caso más reciente es el de Jorge Salinas, quien también impactó por su delgadez.