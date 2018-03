El Presidente Enrique Peña aseguró que la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos “no es un gesto amistoso” del mandatario de aquel país, Donald Trump.

Entrevistado por el diario chileno El Mercurio, el jefe del Ejecutivo Federal comentó: “Si bien la construcción del muro no es un gesto amistoso, se trata de un tema de política interior en el que el pueblo y el gobierno estadounidenses habrán de tomar una decisión soberana”.

El primer mandatario, quien acudió a Chile para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de Sebastián Piñera, manifestó que México “está muy agradecido con los países latinoamericanos por todo el respaldo que nos han brindado en un sinnúmero de ocasiones (por la construcción del muro)”.

El Dato: Chile es el tercer socio comercial de México en América Latina y el Caribe, con quien firmó un TLC que entró en vigor en 1999.

Respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señaló que “todos los temas” están dentro de la negociación del acuerdo comercial, pues mencionó que éste debe modernizarse para que dé mejores y mayores resultados.

“El TLCAN ha traído grandes beneficios a los tres países de América del Norte, pero, como todo instrumento comercial, debe modernizarse para funcionar mejor y dar mayores resultados. No hay temas no contenidos del tratado que no estén en la mesa de negociación”, declaró.

Al hablar de las próximas elecciones del 1 de julio, Peña Nieto mencionó que en México no se requiere el sistema de segunda vuelta para la elección presidencial, y argumentó que ello se debe a que en el país se puede gobernar en “compañía con la oposición”.

“Sin duda (la segunda vuelta) es un mecanismo democrático que ha dado muy buenos resultados en muchos país, como en Chile, pero no considero que México requiera de una segunda vuelta en la elección presidencial. La historia nos ha demostrado que sí se puede gobernar en compañía de la oposición”, puntualizó.

Aseguró que la violencia no interferirá en los comicios y sostuvo que éstos transcurrirán “con normalidad”, ya que las autoridades federales se coordinan con las estatales y municipales para que suceda. Asimismo, reiteró que como mandatario federal se mantendrá “al margen del proceso electoral en curso”.

Después de la ceremonia oficial en la que Piñera asumió por segunda ocasión la Presidencia de Chile, el mandatario mexicano se reunió con Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el coordinador político nacional del Partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio.

En el encuentro, el Presidente escuchó a los representantes de la oposición y reiteró su apoyo a los esfuerzos diplomáticos en la región para que, por medio del diálogo, los venezolanos encuentren una solución pacífica y democrática a lo que pasan.