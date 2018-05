Para que llegue más inversión extranjera e impulsar más proyectos de infraestructura, como el Nuevo Puerto de Veracruz o el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), es necesario que nuestro país se mantenga en la ruta de proyectar confianza, tanto al interior como al exterior, sostuvo el Presidente Enrique Peña.

“La inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, si no hay respeto al estado de derecho, si no hay respeto al inversionista, a lo que está arriesgando. Y esas son las condiciones que ha sembrado este gobierno: confianza; eso nos permite convertirnos, repito, no sólo en la gestión de más empleos, sino en la gestión que ha traído mayor inversión productiva, mayor inversión para infraestructura”, expresó.

Durante la entrega del tramo Nautla-Gutiérrez Zamora de la carretera Cardel-Poza Rica, el primer mandatario defendió que su administración marcó como principal dirección llevar a México al rumbo de generar y proyectar confianza para que las inversiones, tanto nacionales como internacionales, sigan llegando.

“Yo deseo que México siga ese rumbo, el rumbo de generar y de proyectar confianza propia para los mexicanos, y proyectar confianza al exterior para que siga llegando más inversión, para que se sigan impulsando más proyectos que, al final de cuentas, deparen oportunidades para nuestra sociedad y generen condiciones para impulsar el éxito y el bienestar de cada familia”, resaltó.

Por ello, reiteró que es importante mantener la inversión privada en la construcción de obras que serán un “icono nacional”, como el NAIM.

“Es un proyecto, realmente, que detonará más de 450 mil empleos una vez que esté operando a su máxima capacidad. Es un proyecto que se está realizando con la participación del sector privado; con financiación que hacen los propios usuarios del aeropuerto.

“Cuando pagan los derechos o los servicios que presta, están pagando, también, en buena medida, la construcción del Nuevo Aeropuerto. Que el gobierno tiene que invertir en infraestructura adicional para conectar ese aeropuerto, es cierto, pero, sin duda, habrá de ser un ícono en la infraestructura nacional”, indicó.

El Ejecutivo federal agregó que la actual terminal aérea de la CDMX tiene que remplazarse porque su capacidad está rebasada debido a la cantidad de personas y mercancías que se movilizan.

“Es el aeropuerto de todos los mexicanos. Es el aeropuerto a través del cual viajan millones de pasajeros cada año, casi 40 millones. Y es un aeropuerto que está rebasado desde hace muchos años en su capacidad operativa. A a veces (quienes se conectan con la CDMX) tienen que hacer muchas horas de espera, sobrevolando para poder aterrizar, o esperando para poder despegar”.

En otro tema, dijo que con el lanzamiento del Nuevo Puerto de Veracruz se duplicará la capacidad operativa, al pasar de 260 a 520 millones de toneladas de manejo que tenían los puertos del país.

“Ese es el gran cambio y esa es la gran obra de infraestructura portuaria, la más importante que este gobierno estará dejando para las futuras generaciones”, indicó.

Mejor conectividad

Ayer se inauguraron cuatro obras con una inversión global de 3,620 mdp