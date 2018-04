Las reformas estructurales, particularmente, la Energética, junto con las Zonas Económicas Especiales (ZEE), permitirán detonar de manera importante la actividad económica de todas las entidades de la región Golfo del país, aseguró el Presidente Enrique Peña.

En el marco de la firma del Decreto de Declaratoria de las ZEE de Campeche y Tabasco, el titular del Ejecutivo federal subrayó que dichas declaratorias, junto con la implementación de la Reforma Energética, tienen comprometidos 200 mil millones de dólares a través de contratos para la zona del Golfo de México.

“Ya hay inversiones comprometidas, a partir de la apertura que nuestro país tuvo con la Reforma Energética, del orden de 200 mil millones de dólares para los siguientes años. Y, de materializarse, van a detonar mayor actividad económica en estas entidades de la Región Golfo del país”, apuntó.

Al concretar la creación de las últimas dos ZEE a las que se había comprometido, el primer mandatario anunció que se tiene lista una bolsa de 50 mil millones de pesos para apoyar a las empresas que inviertan en alguna de éstas áreas.

“La banca de desarrollo está lista para que, a través de la ventanilla única que se ha establecido, tengan una bolsa de apoyo a todo el sector privado y a todas las empresas que decidan invertir en estas siete ZEE, un paquete de financiamiento por 50 mil millones de pesos para apoyar a la actividad productiva”, indicó.

El Presidente explicó que la implementación de este modelo, que se ha llevado a cabo en otras partes del mundo, impulsará la actividad económica, especialmente, en la región sur-sureste del país.

El Dato: Las otras Zonas Económicas Especiales son las de: Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Puerto Progreso y Salina Cruz, Oaxaca.

“El centro, occidente y norte del país han tenido, en los últimos años y a partir de los cambios estructurales, un mayor dinamismo económico, un mayor crecimiento, un mayor desarrollo. Y no ha sido la misma historia que contar de las entidades de la región sur-sureste. Por eso había que impulsar un cambio estructural, no sólo llevar apoyos que han fluido, no sólo llevar apoyos directos a la población de mayor rezago social, a la más vulnerable”.

Resaltó que uno de los principales beneficios que trae la implementación de las ZEE son los incentivos fiscales que se otorgan, como la condenación del 100 por ciento del ISR, a fin de aumentar la presencia de empresas e inversiones.

“Un paquete de incentivos fiscales que son ambiciosos, prácticamente condonan el ISR de los siguientes 10 años a las empresas que ahí se instalen. Es, quizá, el mayor componente que tiene este paquete de incentivos, la parte fiscal, y garantizará que lleguen empresas e inversiones”.

Desarrollo local

Algunos datos sobre las ZEE establecidas en el sur-sureste.