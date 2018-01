El precandidato Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Presidente Enrique Peña Nieto se mete en la elección de julio, pues dijo que fue una indirecta su declaración sobre que perdonar a criminales es una traición a México, en referencia a su propuesta de amnistía.

“Ojalá rectifique, que no se apasione, que no se caliente, que se serene, yo sé que él está viendo encuestas, ve encuestas un día sí y el otro también, y estamos arriba en las encuestas y su precandidato no levanta, entonces eso lo tiene muy nervioso y él quiere ayudarle, y entonces se avienta con esas indirectas”, señaló en Veracruz, donde inició una gira de 7 días.

“No voy a responder a eso. No sé a quién se está dirigiendo. Nosotros presentamos nuestra propuesta para conseguir la paz, que es lo que más importa para que se acabe con la violencia(…) No me voy a convertir de la noche a la mañana en cuestionador de Peña Nieto”.

El morenista señaló que el mandatario “se ve mal, porque él no es jefe de grupo ni jefe de partido, es el jefe del Estado mexicano, debe colocarse por encima de las diferencias partidistas, ése es su papel, y garantizar que se respete el voto, que se respete la voluntad del pueblo, que haya democracia”.

De igual forma, en un video que publicó en Facebook el tabasqueño llamó a los panistas a unirse a su partido, pues dijo que el PAN perdió su identidad y la doctrina bajo la que se forjó, “ya perdió rumbo por completo, no tiene nada que ver con sus origines, ya no tiene el partido ideales, ya no hay doctrina”.