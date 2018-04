Era mujer, la tiradora que hirió a 3 y se suicidó en YouTube

Autoridades de San Bruno, California, informaron que una mujer que se suicidó en las instalaciones de YouTube fue quien abrió fuego en contra de algunos empleados con un saldo de tres personas heridas.

De acuerdo con un informe del FBI, en apenas 6 de 160 tiroteos registrados en Estados Unidos, entre 2000 y 2013, han participado mujeres.

En 2015, una mujer también participó en la masacre de San Bernardino, en el sur de California, por lo que la tiradora de YouTube es la octava mujer desde el inicio del nuevo milenio en participar en un tiroteo masivo en Estados Unidos

Autoridades descartaron que el ataque contra la sede de la plataforma de publicación de videos YouTube en San Bruno, California sea considerado un acto de terrorismo, y apuntaron que se trataría de un caso de violencia doméstica o violencia en el centro de trabajo.

