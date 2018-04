Retrógrada y con mirada hacia el pasado es la actitud de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), afirmó el diputado panista Marko Cortés.

Previo a la sesión de este martes, señaló que no debe cancelarse un proyecto que es fundamental para la economía nacional. Dijo que el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia se opone al desarrollo del país.

Marko Cortés

Diputado panista

“Vemos al Andrés Manuel (López Obrador) de siempre donde sólo lo que él cree es lo correcto (…) es intolerante, retrógrada y se está oponiendo al desarrollo necesario de este país. Nosotros estamos a favor del aeropuerto”, indicó.

Dijo que las propuestas de López Obrador pretenden volver al México del pasado: “Habla de un México del pasado, de las devaluaciones, de un viejo PRI, un PRI donde él militó precisamente”.

Enrique Jackson

Legislador priista

Por su parte, el diputado priista, Enrique Jackson, dijo que la visión del tabasqueño es desatinada y no representa los intereses de los mexicanos.

“Me parece que la opinión del ingeniero Slim es la voz de miles y miles de los que pensamos que es un desatino y que es absolutamente un despropósito cancelar el proyecto del aeropuerto”.

Sobre la afirmación del tabasqueño, de que el Presidente Enrique Peña y Carlos Salinas de Gortari ordenaron a Slim que saliera a defender el NAIM, sostuvo: “Eso es algo que ha hecho durante los últimos 15 años el señor López Obrador, echarle la culpa a otros y ya tiene a sus clientes favoritos, habla de lo superficial que es, de los pocos o nulos argumentos y razones que tiene”.

“Ni de un lado, ni del otro, me parece que lo importante es que este aeropuerto pueda servir al país, no estamos por la cancelación, pero sí por una profunda revisión”

Francisco Martínez Neri

Diputado del PRD

El diputado Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), apuntó que no está ni a favor ni en contra del proyecto; sin embargo, su partido va por una revisión profunda de los contratos del NAIM, donde advierten un tufo grave de corrupción.

“Ni de un lado, ni del otro, me parece que lo importante es que este aeropuerto pueda servir al país, no estamos por la cancelación, pero sí por una profunda revisión (…) porque la verdad en este gobierno todo lo que huela contratos tienen por ahí un tufo grave de corrupción, y a mí no me extrañaría que de una revisión a los contratos salieron cosas que seguramente están escondidas”, expresó el coordinador de la bancada perredista en diputados.

“Una vez más estamos ante un argumento falso, el presidente Enrique Peña Nieto no ha tenido comunicación con el ingeniero (Carlos) Slim con este propósito”

Eduardo Sánchez

Vocero de la Presidencia

Afirmó que a lo que el sol azteca aspira, es a un aeropuerto que beneficie a México, no a empresarios o a quien ya se siente presidente, en referencia al tabasqueño.

“El mayor potentado del país no es quien debe dar las directrices de lo que debe hacerse en este país, ni la pretensión de alguien que ya se siente presidente, es un tema que va mucho más allá. Este aeropuerto debe ser socialmente útil, ecológicamente sustentable y que beneficie a los mexicanos”, manifestó el coordinador perredista.