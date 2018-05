Es la selección de Osorio

Juan Carlos Osorio no hizo la lista que la mayoría de los periodistas queríamos, o que buena parte de la afición deseaba, pero fue tremendamente congruente consigo mismo.

Su nómina de 28 premundialistas, aumentada de última hora por las lesiones de cinco futbolistas que entraban en el grupo final de 23, dejó a muchos inconformes, en buena medida porque nunca han entendido las decisiones del colombiano –a veces no es fácil hacerlo– o tenían la extraña esperanza que al final iba a ser “iluminado” para “rectificar” el camino.

En realidad es válido que los nombres de Rodolfo Pizarro y Juan José Vázquez, dos de los mejores futbolistas de la Liga MX hoy en día, surjan como reproches desde afuera, pero Osorio lo tenía claro. El primero no le convenció del todo, pues cuando le dio oportunidades –ciertamente no muchas– no mostró con la playera nacional el mismo entusiasmo e iniciativa que enseñaba con las Chivas, y además, algunas actitudes del seleccionado en la Copa Oro 2017, le fueron reportadas por su cuerpo técnico. Tampoco fue inteligente Pizarro cuando públicamente exhibió su poca empatía con el seleccionador nacional. Todos esos detalles, seguramente le fueron quitando posibilidades de incrustarse en un grupo, en el que nunca logró entrar.

Lo del Gallito fue más claro desde el principio. Apareció en la primera convocatoria de Osorio en noviembre de 2015, y disputó 42 minutos como relevo en ese primer par de juegos eliminatorios. Después fue borrado de los siguientes 40 partidos y, esperar que lo acabara llevando al Mundial, era una falacia. Su 1.65 es un factor para un metódico como Osorio que se preocupa por las jugadas a balón parado, y que entiende ese punto como crucial para ganar o perder un partido.

La presencia de Márquez también le hace ruido a muchos, pero las quejas también se hubieran presentado si no lo lleva, eso puede garantizarse. Y Osorio sigue confiando en El Kaiser también por el liderazgo que posee.

Es de desear que los cinco jugadores “tocados” se recuperen, y entonces se acudirá a Rusia con 15 futbolistas que participaron en Brasil 2014 con Miguel Herrera, y con 16 mundialistas, contando a Carlos Vela. Como puede verse, la materia prima cambia poco, aunque el entrenador en turno tenga métodos diferentes.