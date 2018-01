Espera PGJ valoración sicológica de Marco Antonio para que rinda su declaración

El procurador de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), Edmundo Garrido, informó que tras la detención del estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, éste tiene heridas que tardarán en sanar, por lo que se espera su recuperación para que rinda su declaración.

“Estamos en espera del dictamen del médico legista para que el adolescente rinda su declaración, ya que presenta lesiones que tardan en sanar más de 15 días, pero menos de 60, las cuales no ameritan hospitalización, que no dejan cicatriz, que no ponen en peligro la vida”