Estado, a diferencia de Iglesia, obligado a actuar conforme a leyes, señala Mancera

Miguel Ángel Mancera, coordinador nacional del proyecto de Gobierno de Coalición, opinó que el Estado, a diferencia de la Iglesia, debe actuar conforme a las normas y a la tarea de brindar seguridad.

Mancera Espinosa señaló esto en respuesta a las declaraciones del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien celebró que el obispo de Chilapa, Guerrero, Salvador Rangel, se haya reunido con narcotraficantes para evitar que éstos últimos asesinen a candidatos y ciudadanos.

Tras recorrer el Mercado Central de Zihuatanejo, Guerrero, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México consideró que la creencia de la religión católica es poder absolver y otorgar perdón, por lo que detalló que los prelados tienen la obligación de escuchar a todos los ciudadanos sin hacer distinciones entre buenos y malos.

No obstante, precisó que la tarea del Estado y la tarea de la Iglesia son distintas, pues la tarea pastoral no se rige por las leyes civiles y, aseguró, no tiene nada negativo que opinar sobre la labor eclesiástica.

