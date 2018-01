Estado Islámico ataca oficinas de Save the Children en Afganistán

La organización Save the Children decidió suspender sus operaciones en Afganistán, luego del ataque que sufrió este día su oficina en la ciudad afgana de Jalalabad, que dejó tres muertos y 25 heridos, y cuya autoría se atribuyó el Estado Islámico (EI).

En una declaración, la organización humanitaria confirmó el ataque coordinado contra el complejo de sus oficinas de Jalalabad, iniciado esta mañana cerca de las 09:00 horas locales e informó que ante la inseguridad todos sus proyectos en el país se suspendían temporalmente.

Un comando armado irrumpió en la sede de Save the Children en Jalalabad disparando y lanzando explosivos, después de detonar un coche bomba a la entrada del complejo, desatando un enfrentamiento con la seguridad del lugar y tropas afganas locales que acudieron de inmediato.

El dato

Sin embargo, Save the Children aclaró que sigue comprometida con el apoyo que brinda a casi 1.4 millones de niños en Afganistán, por lo que confiaba en reanudar pronto sus operaciones, según un reporte de la agencia local de noticias TOLO.

“Seguimos comprometidos con la reanudación de nuestras operaciones y el trabajo de salvar vidas lo más pronto posible”, destacó la declaración de Save the Children, emitida poco después de que el grupo Estado Islámico (EI) se atribuyó la responsabilidad de la agresión.

