Atacan sede de la Feria Ganadera en Sinaloa; el evento va, advierte Rocha

Este jueves, el estado de Sinaloa vivió un recrudecimiento de la violencia, al presentarse varios eventos, entre ellos un ataque a la taquilla de la sede de la Feria Ganadera, y un enfrentamiento entre sicarios y elementos del Ejército, con saldo de tres militares heridos.

Durante la madrugada, hombres armados dispararon en contra de la taquilla del inmueble que albergará la Feria Ganadera, en Culiacán, y posteriormente le prendieron fuego. Además, destrozaron propaganda de artistas que había sido colocada en las paredes y en las rejas.

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya declaró ante los medios: “Ya está anunciada la feria, en los términos en que está anunciada se va a hacer. Tenemos un problema de inseguridad derivado de confrontaciones de dos grupos, pero lo estamos atendiendo. Se garantiza la seguridad a los asistentes. No tenemos ninguna razón, ningún elemento, para que se suspendan los eventos”.

TE RECOMENDAMOS: 27 y 29 de noviembre Edomex busca apoyar el comercio abarrotero

Elementos del Ejército resguardan el sitio en donde se registró un enfrentamiento, que dejó 3 militares heridos.

El mandatario descartó que el ataque haya sido una alerta o un mensaje de grupos delictivos, y agregó que continuarán los operativos que sean necesarios para combatir la inseguridad.

Este atentado ocurrió menos de 24 horas después de que el secretario de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez, afirmara que la seguridad de los asistentes a la Feria Ganadera, cuyo arranque está programado para el 14 de noviembre, estaba garantizada.

El miércoles a mediodía, el funcionario mencionó que se armará un operativo especial, con personal de los tres niveles de Gobierno, “para que estos eventos se desarrollen con normalidad y para el disfrute de las familias sinaloenses”.

Ayer, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública del estado, Gerardo Mérida Sánchez, dijo que “la agresión contra la taquilla de la Feria Ganadera fue para llamar la atención y no es, como tal, una amenaza”.

Indicó: “Hay que aplicarnos un poquito más con la fiscal, para que nos diga en qué nos puede apoyar, para saber qué es exactamente lo que pudo haber pasado; yo, por lo que puedo comprender ahorita, en un análisis personal, pudiera ser, y lo reitero, de manera personal, alguna situación de llamar la atención hacia ciertos puntos que hay que marcar”.

Mérida Sánchez aseveró que no se va a bajar la seguridad, sino que se mantendrá la que ya está programada para el evento ferial, donde participan Policía Municipal y Estatal al interior, en tanto que al exterior estarán la Guardia Nacional y personal del Ejército.

En la misma conferencia, el secretario de Gobierno, Feliciano Castro, aseguró que este acontecimiento violento no tiene nada que ver con el esquema o dispositivo de seguridad que se estará instalando desde la noche del 13 de noviembre.

Más tarde, María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, dijo tener confianza en que se realizará una investigación exhaustiva sobre el ataque a la taquilla de la Feria Ganadera.

“Obviamente esto significa seguramente que habrá una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos el día de hoy. No deja de ser algo que llama la atención. Esperemos que no sea una amenaza, no lo queremos ver de esa manera”, dijo la diputada de Morena.

En este contexto, la cantante Alejandra Guzmán canceló de manera definitiva su presentación en Mazatlán. El concierto se realizaría originalmente el 21 de septiembre, pero se cambió la fecha para mañana, por la situación de violencia. Y ayer, los organizadores informaron que este sábado tampoco se llevará a cabo el evento.

En un comunicado, la empresa promotora señaló: “Lamentamos informar que el concierto de Alejandra Guzmán programado para el 9 de noviembre en el Centro de Usos Múltiples en Mazatlán ha sido cancelado debido a razones ajenas tanto a la empresa organizadora como al artista. En los últimos días se han presentado situaciones de inseguridad en el estado de Sinaloa y nuestra prioridad es garantizar el bienestar de todos los asistentes, equipo de trabajo y artistas”.

MADRUGADA VIOLENTA. En tanto, cerca de las 06:00 horas de ayer se registró un enfrentamiento, que se prolongó durante unos 60 minutos, entre elementos del Ejército y civiles armados en el campo pesquero Las Puentes, en la sindicatura de Villa Benito Juárez del municipio de Navolato, lo que dejó un saldo de tres militares heridos, un agresor muerto y un adulto mayor de 72 años, ajeno a la confrontación, lesionado por esquirlas.

Tras la refriega, los tres efectivos del Ejército que resultaron heridos fueron trasladados a bordo de vehículos oficiales de la Sedena al hospital del ISSSTE de la cabecera municipal de Navolato, en torno al cual se realizó un fuerte despliegue militar, para evitar agresiones.

Sobre este hecho, el secretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, dijo que el enfrentamiento se derivó de un ataque directo que sufrieron elementos del Ejército, quienes repelieron la agresión.

Durante la madrugada de ayer también se registró la quema de coches en algunos puntos de la ciudad de Culiacán y la ejecución de al menos dos personas en distintos eventos, entre otros actos de violencia.

Al amanecer, una persona del sexo masculino fue encontrada sin vida, con varios impactos de bala, junto al puente bimodal Tres Ríos, en Culiacán. El hombre portaba pasamontañas y vestía ropa camuflada.

El cuerpo de otro varón ejecutado fue encontrado, envuelto con una lona de color blanco, en el interior del panteón de la comunidad de El Carrizalejo, ubicada a un costado de la carretera a Sanalona, en el municipio de Culiacán.

Y un hombre gravemente herido, con golpes en diferentes partes del cuerpo y una lesión muy grande en el cuello, quedó tirado sobre un camino de terracería, en las afueras del ejido Taxtes, en el municipio de El Fuerte.

Adicionalmente, desconocidos dieron un “cristalazo” en una tienda deportiva ubicada en avenida Álvaro Obregón y calle Juárez del primer cuadro de la ciudad de Culiacán, y sustrajeron mercancía. Se trató de la segunda vez en menos de un mes que el negocio sufrió un robo con las mismas características.

Comerciantes establecidos señalaron que en la última semana se han presentado ataques similares en otros negocios.