Caminamos hacia un Yucatán más justo y unido, afirma Joaquín Díaz Mena.

Al encabezar la ceremonia con motivo del 150 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto , el gobernador Joaquín Díaz Mena reafirmó su compromiso de hacer de Yucatán un lugar más justo, próspero y unido, donde todas las familias yucatecas puedan salir adelante a través del Renacimiento Maya, proyecto de su gobierno que será el motor que impulse el trabajo por la transformación y el fortalecimiento del pueblo yucateco.

En el homenaje celebrado en el parque principal de Motul, tierra natal de Carrillo Puerto, el gobernador llamó a la sociedad yucateca a impulsar, con dignidad y esperanza, el Renacimiento Maya como una oportunidad de prosperidad compartida construida desde la identidad yucateca y que genere oportunidades que disminuyan la brecha de desigualdad, para dar paso a los mejores años de un Yucatán con bienestar.

“Recordemos que el bienestar de Yucatán no es responsabilidad de unos pocos, sino un esfuerzo colectivo en el que todos debemos participar, porque como dice la presidenta Claudia Sheinbaum: ‘el desarrollo no tendría razón de ser, si no tuviera consigo la prosperidad compartida’ y ese es el principio que adoptamos con firmeza", señaló Díaz Mena ante el alcalde anfitrión, Lucio Estrella Canul y el diputado local Wilmer Monforte Marfil.

El gobernador de Yucatán se comprometió a generar oportunidades que disminuyan la brecha de desigualdad.

Tras repasar el legado del motuleño reconocido por su lucha por el pueblo, “Huacho” Díaz Mena indicó que es motivo de orgullo que el 2024 haya sido decretado el año de Felipe Carrillo Puerto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador , lo que abre camino para recordar y seguir su legado con más fuerza que nunca, toda vez que su figura es una gran fuente de inspiración para todos aquellos que anhelan un Yucatán de prosperidad compartida y con bienestar para todas las familias.

“Felipe Carrillo Puerto nos enseñó que los cambios más profundos no se logran en solitario. Su legado es testimonio de un trabajo conjunto entre las comunidades, los líderes de su época y el gobierno que encabezó. Por ello, nuestro compromiso es fortalecer, como él lo hizo, la educación e impulsar una sociedad que conozca su historia y que tenga la capacidad de transformar su futuro", afirmó el Gobernador, en presencia de Liz Elba Carrillo Gómez, sobrina nieta del conmemorado.

“Carrillo Puerto hizo realidad el sueño de un Yucatán más justo”

Destacó que Carrillo Puerto no solo soñó con un Yucatán más justo, sino que trabajó para hacerlo realidad. Es esa visión integral, que combina la cultura maya , la lengua materna, los derechos humanos y la riqueza compartida, la que sigue inspirándolo a actuar y gobernar por el bien común.

En su turno, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Carlos Estrada Pinto, resaltó la invaluable obra de Felipe Carrillo Puerto: “defensor incansable de su pueblo y con una visión adelantada a su tiempo que hoy nos sirve de inspiración para un estado más justo, educado y libre“, añadió.

Para finalizar la ceremonia, Díaz Mena, junto con autoridades civiles y militares, depositó una ofrenda floral y montó guardia de honor al pie de la estatua erigida en nombre de Felipe Carrillo Puerto. También se realizó un reconocimiento al joven motuleño Ángel Torres Couoh por su destacada participación en los pasados juegos Paranacionales CONADE 2024.

Más tarde, el gobernador cortó el listón inaugural de la Feria de los Huevos Motuleños, una muestra gastronómica que se realiza este fin de semana en el marco de la conmemoración del 150 aniversario del natalicio de Felipe Carrillo Puerto.

