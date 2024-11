Exigen cancelar Feria Ganadera, si no, advierten “consecuencias”

Este domingo Culiacán amaneció con varias narcomantas colocadas en distintos puntos, en una de las cuales se exige la cancelación de la Feria Ganadera, programada para que inicie el próximo jueves, con la advertencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de que, de lo contrario, se atenga “a las consecuencias”.

La manta con esta amenaza apareció amarrada en el barandal del puente a desnivel que se encuentra en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el Libramiento Benito Juárez, La Costerita, una vialidad usada recurrentemente para tirar cuerpos durante la actual crisis de violencia.

El mensaje, dejado presuntamente por la facción del Cártel de Sinaloa afín a Ismael El Mayo Zambada, señala: “Gobernador, si no cancela el palenque y deja de apoyar a esos chapocetas, aténganse a las consecuencias”.

Como respuesta, el secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, dijo que la Feria Ganadera es un evento organizado por particulares, por lo que ellos son quienes tienen la decisión final de si se realiza a o no.

“Hay que recordar que éste es un evento que organiza la Unión Ganadera, es un evento de particulares, les corresponde a ellos tomar sus medidas; en cuanto al Gobierno, debemos prepararnos y ya se está llevando a cabo un dispositivo de seguridad... si se desmantela o no (la Feria) no tenemos conocimiento concreto del caso”, dijo el funcionario ayer, en conferencia de prensa.

Respecto a la amenaza que contiene una de las narcomantas en contra del gobernador, Feliciano Castro aseguró que ésta “no paraliza” a las autoridades, ya que situaciones así se han venido presentando con anterioridad.

El jueves de la semana pasada, la taquilla del recinto en donde se llevará a cabo la Feria Ganadera fue atacada a balazos e incendiada, lo que fue considerado por las autoridades estatales como un intento de llamar la atención.

El evento, conocido también como Palenque Culiacán 2024, se realizará, según lo programado, del 14 de noviembre al 1 de diciembre, en la comunidad Ejido las Flores, de la capital del estado.

El secretario general de Gobierno de Sinaloa, Feliciano Castro, ayer.

DOS MESES DE TERROR. El sábado, la crisis de violencia que se vive en Sinaloa debido a una pugna entre la facción de los hijos de El Chapo Guzmán y la de El Mayo Zambada, derivada del secuestro y captura de éste, cumplió dos meses, con un saldo de al menos 328 muertos —según la única cifra oficial de que se dispone—, cantidad que representa el 65 por ciento del total de homicidios dolosos que hubo en la entidad en todo el año pasado, cuando se cometieron 492.

La violencia en Sinaloa también ha provocado un aumento en los ataques en razón de género, ya que el pasado miércoles, Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres del estado, dijo que desde que comenzó la crisis, y hasta el 6 de noviembre, se tenía registro de ocho feminicidios.

Esto representa un aumento de 33 por ciento en la incidencia de feminicidios en los dos meses que van de esta situación especial que vive Sinaloa, en comparación con el periodo septiembre-octubre del año pasado, cuando hubo seis víctimas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En tanto, de acuerdo con el corte más reciente dado a conocer por la titular de la Fiscalía de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, entre el 9 de septiembre, cuando empezó la crisis, y el 28 de octubre, se registraron 252 privaciones ilegales de la libertad y a esa fecha aún había 135 personas sin ser localizadas, mientras que 31 fueron halladas sin vida.

El sábado fue ejecutado a balazos el exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Simón Malpica Hernández, como parte de una jornada violenta que incluyó el ataque a una casa con explosivos.

El exmando policial fue agredido por hombres armados cuando circulaba a bordo de un vehículo por calles de la colonia Benito Juárez del puerto turístico. En su auto quedaron las huellas de por lo menos 15 disparos.

En los días más recientes de la crisis ha salido a relucir el uso de explosivos que, aunque son de fabricación artesanal, tienen alto poder destructivo, pues uno de tres que fueron lanzados a una vivienda, en Culiacán, abrió un boquete.

Además, el jueves pasado fueron lanzados explosivos con el uso de drones durante un enfrentamiento en Las Arenitas, algo que confirmó al día siguiente el gobernador Rubén Rocha, quien cuatro días antes había presumido que no se usaban estos aparatos electrónicos.

La violencia no para. Ayer fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en una cobija o colcha de color gris, atado con mecate de color negro, sobre un colchón, en el terreno baldío que se localiza junto a la barda perimetral de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Felipe Ángeles de Culiacán.

Además, se informó de la detención de un coordinador de la Unidad Modelo de Investigación Policial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, por circular a bordo de un vehículo robado.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, confirmó que se trata de un agente adscrito a la Fiscalía de Sinaloa, contra quien se inició el procedimiento legal que corresponde.

Precisó que el detenido portaba varias armas largas y varios radios, por lo que se tiene que investigar qué tipo de equipo y qué cantidad tenía autorizado el servidor público para traer consigo.

“Por ejemplo, yo traigo varios teléfonos, uno que es personal y otro para el trabajo; en armamento tengo derecho hasta cinco armas, no las tengo todas, solamente cargo la individual y las armas que me otorga la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo, y pidió que no por este caso se catalogue a todos los policías como malos.