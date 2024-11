Christian de Jesús, apenas el día posterior a la agresión que le propinó a Melanie Barragán, su novia, y que la envió al hospital debido a la gravedad de las lesiones, la visitó en el lugar en donde se encontraba internada, luchando para que los médicos le salvaran el ojo izquierdo y le sanaran las múltiples fracturas que registraba tras la golpiza.

María del Socorro Guzmán, madre de Melanie, relató cómo es que Christian, de 24 años, se presentó en el hospital y entró a la fuerza para ver a la víctima, a la que le “quería dar un beso en la mejilla“.

Fue la misma madre de Melanie la que explicó porqué es que el agresor de su hija no fue detenido durante la visita, provocando que se diera a la fuga y que actualmente continúe prófugo de la justicia.

Christian se presentó en el hospital tras

¿Por qué no detuvieron al novio de Melanie cuando la visitó en el hospital?

Un día después de la agresión en contra de Melanie, Christian de Jesús, con quien llevaba una relación de un año, acudió al hospital en donde se encontraba internada la estudiante de enfermería, para visitarla.

De acuerdo a la mamá de Melanie, María del Socorro Guzmán, el agresor entró a la fuerza al hospital y llegó hasta la habitación de la joven, a quien intentó darle un beso.

“Esta persona sí se presentó ese mismo día en la mañana. Entró a la fuerza al IMSS y no sé cómo logró llegar hasta la cama, a la habitación o cama donde estaba Melanie y lo que me dijo él ‘solamente quiero ver a Melanie, quiero darle un beso en la mejilla’“, dijo la mamá de la joven a medios de comunicación.

Explicó por qué no lo detuvieron: La mamá de Melanie indicó que no se detuvo a Christian por la falta de denuncia y que el MP llegó después de que el agresor ya había dejado el hospital en donde estaba Melanie.

El joven no fue detenido en ese momento porque no había ninguna denuncia en su contra. “Yo le dije a la jefa de enfermería que por favor me retiraran a esta persona y que la sacaran del lugar porque él es el agresor de mi hija. Lo sacaron de ahí y se lo llevaron a la salida del hospital“, dijo la madre de Melanie a medios de comunicación un día después de la agresión a su hija.

Momento de la agresión en Melanie Barragán

Emiten alerta giratoria

La Fiscalía General de Tamaulipas, encabezada por Irving Barrios Mojica, confirmó que fue emitida una alerta migratoria en contra de Christian de Jesús, agresor de Melanie.

Al joven se le busca por intento de feminicidio en contra de Melanie y se ofrecen 200,000 pesos para quien ayude a dar con su paradero.

