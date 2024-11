Sinaloa: policías con 0 en confianza se quedan

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que mantendrá con trabajo a los policías que reprueben el examen de control de confianza, ya que si no tienen problemas toxicológicos, harán tareas administrativas.

El morenista confirmó ayer en conferencia que el objetivo de la medida es que esos elementos mal evaluados, que dejarían de portar armas, no pierdan su fuente de empleo.

“Ya di la instrucción denle tareas administrativas que pueda hacerlas sin armas porque no quiero que estemos corriendo personas que sustentan a su familia con su salario”, informó el gobernador.

El anuncio lo hace el mandatario luego de que este fin de semana el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez, informara que, hasta el 14 de noviembre, había al menos 99 uniformados del municipio de Culiacán que rechazaron hacer el test de confianza.

De acuerdo con Rocha Moya, aquellos elementos de seguridad que no aprueben el examen y quieran repetirlo lo pueden hacer, de lo contrario, se les mantendrá su sueldo y deberán desempeñar trabajos administrativos.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), publicada en septiembre pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, detalla que 71.7 por ciento de la población mayor de edad considera a la Policía de Tránsito como corrupta.

Además, los datos muestran que 63.8 por ciento de los habitantes mayores de edad de Sinaloa considera eso de la Policía Preventiva Municipal y 55.7 por ciento, de la Policía Estatal.

Ante el rumor acerca de que a los 99 uniformados de Culiacán presuntamente se les pidió renunciar por no querer aplicar para el test de confianza, Rocha Moya afirmó que no es cierto eso, pues quienes optan por no hacer el test optan por renunciar de manera voluntaria.

“Hay quienes dicen: ‘Yo ya no quiero ir’, entonces se retiran voluntariamente, piden su retiro, y de ésos fueron 99, pero hay que decir que son de mil 200, que son menos de 10 por ciento.

“No tenemos ningún elemento para fincar una responsabilidad a ningún policía si dicen no quiero a lo mejor tendrán su razón o a lo mejor consiguieron otro trabajo y ya se enfadaron de ser policías, a lo mejor tienen algún temor de no salir bien”, dijo el mandatario.

Mérida Sánchez informó este fin de semana que las pruebas a los policías de Culiacán continuarán hasta el 3 de diciembre, pues el objetivo de esta acción es reforzar la seguridad en dicha zona.

El municipio sinaloense ha sido escenario en las últimas semanas de los conflictos armados entre las fracciones La Chapiza y La Mayiza, del Cártel de Sinaloa. La disputa inició tras la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada.

Esto ha provocado un situación de inseguridad y de violencia que el Gobierno federal ha reconocido.

Esto, porque el pasado 12 de noviembre la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, afirmó que entre enero y octubre del presente año aumentó 347 por ciento el promedio diario de víctimas por homicidio doloso en Sinaloa.

REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD. Rocha Moya dijo que, tras la reunión del cambio de mando en la Octava Región Naval, acordó trabajar y fortalecer la seguridad en los municipios costeños, como Mazatlán, Elota, Eldorado y Novalato.

Sin embargo, por la madrugada del lunes, un enfrentamiento entre civiles armados en la sindicatura de Imala en Culiacán dejó como resultado un poblado sin luz, ya que se localizaron cables de electricidad tirados con los cuales incendiaron llantas lo que provocó un cortocircuito.

Además, las autoridades aseguraron un vehículo con cartuchos al interior, un vehículo localizado incendiado y artefactos ponchallantas regados por las calles.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez dijo que no se detuvo a ninguna persona y tampoco hubo personas lesionadas únicamente se localizaron un vehículo incinerado, ponchallantas que se retiraron del lugar y un poste caído con cables que, probablemente, sea un cortocircuito que incendiaron un montón de llantas.

“Personal de defensa localizó un vehículo que tenía impactos de proyectil de arma de fuego y en su interior tenía algunos cartuchos eso quedó bajo situación de ellos, que son los que lo van a poner a disposición”, mencionó.

El funcionario agregó que desde el 9 de septiembre hasta el 17 de noviembre se han iniciado 216 carpetas de investigación, los cuáles suman 142 detenidos, cinco personas privadas de la libertad, 46 fallecidos, 631 armas largas, 102 armas cortas, tres mil 735 cargadores, 240 cartuchos, mil 762 casquillos, 97 granadas.