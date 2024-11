Armenta promete cumplir con principios de honestidad, transparencia y compromiso social.

El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que la próxima administración estatal se regirá por principios de honestidad, transparencia y compromiso social, en sincronía con los valores del gobierno Humanista encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante un encuentro con integrantes de su equipo de transición y futuros funcionarios, afirmó que su gestión priorizará el buen funcionamiento administrativo, político y jurídico para garantizar resultados que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

“Un gobernador debe ocuparse de tres aspectos fundamentales: la administración, la política y el ámbito jurídico. Nuestro objetivo es lograr una rentabilidad social que derive en una rentabilidad política adecuada, siempre priorizando recursos limitados frente a necesidades infinitas”, destacó Alejandro Armenta, al tiempo que manifestó la importancia de socializar, capitalizar y movilizar las acciones gubernamentales.

Armenta reiteró que su administración adoptará el decálogo de valores de la Cuarta Transformación: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. “Estamos comprometidos con los principios de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para transformar el país, y en Puebla seremos ejemplo de una gestión ética, eficaz y cercana a las personas. Nuestro enfoque será erradicar la corrupción, garantizar el uso eficiente de los recursos y priorizar siempre a quienes más lo necesitan”, reafirmó.

En este marco, reconoció el trabajo y trayectoria de Josefina Morales Guerrero, próxima secretaria de Administración, Planeación y Finanzas, a quien describió como una profesional con amplia experiencia en el manejo de recursos públicos y garantía de transparencia en la gestión. También mencionó el trabajo en equipo que estará a cargo de posiciones claves como Alejandro Espidio, próximo titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; Juan Carlos Valdez, quién estará al frente de la Auditoría Superior del Estado; Ramón Montes Barreto, en la Subsecretaría de Planeación, entre otros. “Cada uno de ellos ha sido seleccionado por su trayectoria intachable, ética profesional y lealtad institucional, valores indispensables para construir un gobierno honesto y eficiente”, señaló.

Con estas acciones y por amor a Puebla, el gobierno de transición avanza hacia un modelo administrativo, que pone al Estado en el camino de una gobernanza moderna, transparente y con una visión centrada en el bienestar de la población.

