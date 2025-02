Maestros toman el viaducto elevado de Zacatecas

El Sindicato de Trabajadores de Telesecundaria en el estado de Zacatecas (SITTEZ) anunció la toma permanente de las obras del segundo piso del viaducto elevado de Zacatecas, en demanda de la falta de atención y solución a sus pliegos petitorios.

El secretario general del SITTEZ, Ernesto Macías Silva informó que está acción se realiza en conjunto con agremiados de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Agregó que “se ha llegado a un punto en el que el gobierno sigue cerrado y no los escucha”, por ello a partir de este momento estarán de forma permanente en la obra “magna de este gobierno”.

#AlMomento Los maestros de #Zacatecas continúan manifestándose y cierran la carretera a Juchipila pic.twitter.com/KEEyYmcUvg — Imagen de Zacatecas (@ZacatecasImagen) February 19, 2025

También se anunciaron bloqueos en tres puntos estratégicos cerca de las obras del segundo piso, a la altura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en dirección Guadalupe-Zacatecas, el segundo en el puente peatonal antes de la gasolinera Pemex y el tercer bloqueo se ubicó en la zona del Hospital del ISSSTE, en dirección Zacatecas-Guadalupe.

Marcelino Rodarte Hernández, líder de la Sección 58, anunció que el plantón en la obra del viaducto elevado será permanente. Informó que ya se han conformado guardias para mantenerse en el lugar y que se notificó a los trabajadores de la obra sobre la decisión del magisterio de bloquear la construcción de manera indefinida.

“Ya no queremos platicar con nadie, ya no queremos fotos ni discursos. Queremos soluciones inmediatas a nuestras demandas, que ya son conocidas y que el gobierno tiene la obligación de atender”, sentenció el dirigente magisterial, dejando claro que la movilización no se detendrá hasta que haya resultados tangibles.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Aut. Entronque Cd. Cuauhtémoc – Osiris, Plaza de Cobro Zacatecas, dir. Osiris. Continúa cierre a la circulación por presencia de manifestantes. Dirección Cd. Cuauhtémoc, se restablece la circulación de manera normal. En la zona se registra carga… — CAPUFE (@CAPUFE) February 20, 2025

LMCT