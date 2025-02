Evelyn Salgado se afilia a Morena para fortalecer los avances de la 4T en Guerrero

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reafirmó su compromiso con la Cuarta Transformación de México y de su estado al afiliarse y credencializarse en Morena, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

A través de su cuenta de X, el partido guinda celebró la afiliación de la mandataria estatal, quien “se comprometió a seguir trabajando para fortalecer los avances que han transformado la vida del pueblo de México” .

En la publicación, Morena compartió una fotografía en la que Evelyn Salgado, junto al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, presume el plástico que la acredita como “protagonista del cambio verdadero”.

Junto a nuestro secretario de Organización, @amlopezbeltran, la gobernadora de Guerrero, @EvelynSalgadoP, reafirmó su compromiso con la #4T al afiliarse y credencializarse en nuestro Movimiento.



Con honestidad y responsabilidad, se comprometió a seguir trabajando para fortalecer…

El proceso de afiliación y credencialización tiene como meta formalizar a 10 millones de simpatizantes y militantes de Morena en un año, bajo la dirigencia de Luisa María Alcalde Luján; la secretaria General, Carolina Rangel Gracida y el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

