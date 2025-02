Este gobierno no se vende; este gobierno defiende al pueblo. El agua es un derecho, no un privilegio: Mara Lezama

“Este gobierno no se vende, este gobierno defiende al pueblo. Que no les engañen, este gobierno es diferente y defiende al pueblo” expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al agradecer, en el programa “La Voz del Pueblo”, el respaldo contundente de la presidenta Claudia Sheinbaum en relación con el retiro de la concesión de Aguakan.

La Gobernadora pidió que a este gobierno no se le ponga en la misma cubeta. “Este es un gobierno diferente, que quede claro, este es un gobierno que defiende a la gente. Si otros gobiernos no tuvieron los pantalones para defender al pueblo, que no nos pongan en la misma cubeta”, afirmó.

Mara Lezama enfatizó que el tema de la concesión de Aguakan responde a la voz del pueblo, de la gente trabajadora y buena que no tiene un servicio eficiente, de calidad, con recibos más caros que la cantidad de agua recibida, y que no está de acuerdo con esa empresa.

Para tener claro el sentir de las y los quintanarroenses, la gobernadora de Quintana Roo hizo la invitación para que expresen su sentir con mensajes que le hagan llegar a la Voz del Pueblo.

Agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum en relación con el retiro de la concesión de Aguakan. ı Foto: Especial

Puntualizó que el cobro por el servicio del agua no lo hace el gobierno, hay tarifas y la empresa decide cuánto y cuántos metros cúbicos te cobra; y si realmente te cobra lo que te ponen en tu recibo.

“Lo quiero dejar claro: que nadie les engañe. Somos un gobierno diferente, en este gobierno no mentimos, no robamos, no traicionamos; este gobierno no se vende no titubea y sí quiere defender al pueblo”.

Y añadió: “Si en el pasado los gobiernos no tuvieron los pantalones para defender a la gente, es cosa del pasado. En este gobierno no hacemos reuniones en lo oscurito, en este gobierno trabajamos para el pueblo, somos un gobierno que le da la cara al pueblo, el agua es un derecho, no un privilegio".

Durante el programa, la gobernadora Mara Lezama hizo un llamado, en el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos, a tener una cultura de la donación, que es un acto de amor y solidaridad.

La gobernadora Mara Lezama hizo un llamado a tener una cultura de la donación, que es un acto de amor y solidaridad. ı Foto: Especial

Informó que a través del programa Salvemos Vidas, que impulsa la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, ya se tiene un registro de 200 posibles donadores de células madre, principalmente de universitarios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez.

Entre otros temas, informó que la próxima Audiencia Pública será el 11 de marzo en Puerto Aventuras, municipio de Solidaridad, por lo que invitó a pre registrarse para darle celeridad a la solución de los problemas.

Se refirió a la primera sentencia por Violencia Digital en Quintana Roo en contra de una persona que difundió vídeos íntimos de una víctima de identidad reservada. Por ello, invitó a todas las mujeres a denunciar si son víctimas de violencia.

En esta misma edición, la gobernadora de Quintana Roo expresó su respaldo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las campañas negativas que han surgido y surgen en su contra.

Invitó a todas las mujeres a denunciar si son víctimas de violencia. ı Foto: Especial

