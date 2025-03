Futuro de Chihuahua “no se negocia”: Maru

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó que el futuro y el presente de la entidad “no se negocia y mucho menos se entrega”, por lo que seguirá trabajando en lo que resta de su mandato para superar todas las adversidades.

Al presentar su Tercer Informe de Gobierno “Cuenta Conmigo”, la mandataria resaltó que a lo largo de su administración ha sido calumniada y ha resistido la embestida de la estructura oficialista “por pensar diferente” y por el simple hecho de pronunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la imposición de los libros de texto.

EL Dato: Maru Campos expresó que la Presidenta Claudia Sheinbaum “cuenta con los chihuahuenses” para diseñar la mejor política pública para la entidad federativa.

Además, destacó que resistió una “persecución política y una vinculación a proceso orquestada por un hombre vil y traicionero, que utilizó el poder para satisfacer obsesiones personales”.

Ante más de mil 500 personas reunidas en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, Maru Campos hizo un llamado a la unidad, ya que actualmente, dijo, el estado y el país enfrentan una serie de retos nacionales e internacionales.

“Por eso, como se lo he expresado a la Presidenta Claudia Sheinbaum, reitero que no politizaremos los desafíos que hoy encaramos, como las crisis migratorias y la seguridad; al contrario, que cuenta con los chihuahuenses y que caminaremos con ella y su gobierno para diseñar e implementar la mejor política pública para el estado”, enfatizó.

La jefa del Ejecutivo estatal aseguró que sigue siendo ella “quien comanda el barco” para enfrentar los retos futuros y dar resultados, como lo ha hecho desde su incursión en el servicio público.

500 mil personas han recibido atención médica gratuita

“Quiero decirles que, como la mujer chihuahuense que soy, ni me doblo ni me detengo ni me echo para atrás, por grandes que parezcan los retos; vamos a seguir trabajando hasta el límite de nuestras fuerzas y capacidades”, indicó.

En el evento, la mandataria presentó la estrategia integral NutriChihuahua, por medio de la cual se atenderá a la población con pobreza alimentaria, ubicada principalmente en Ciudad Juárez y en los municipios con mayor marginación de la Sierra Tarahumara.

“NutriChihuahua es nuestra respuesta coordinada, que integra los más de 40 programas alimentarios de este gobierno, para combatir la falta de alimento y la desnutrición de manera focalizada en el estado”, explicó.

También destacó los avances en materia de salud, como el hecho de que se han ofrecido más de dos millones de atenciones, además de que se ha brindado asistencia médica gratuita a cerca de 500 mil personas en todo el estado.

Lo anterior, dijo, gracias al programa MediChihuahua, que es una “respuesta humanista de este gobierno para brindar seguridad a todas las personas que no tienen acceso a ningún servicio médico”.

El sábado por la mañana, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, entregó formalmente en el Congreso local el texto del Tercer Informe, y posteriormente se realizó el evento masivo.

A escuchar el mensaje de Maru Campos acudieron el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; el coordinador de este partido en el Senado, Ricardo Anaya, y la excandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez, entre otras personalidades de la política y del sector empresarial local y nacional.

Frente a ellos, la gobernadora destacó sus logros en materia de seguridad, al decir que su administración ha invertido más de dos mil 500 millones de pesos en equipamiento para las corporaciones policiacas, “una cifra histórica en el estado de Chihuahua”.

Expuso que cuando inició el sexenio se encontró con policías que no contaban con las herramientas mínimas para realizar sus funciones, lo cual se ha corregido de manera importante, y presumió que actualmente Chihuahua tiene el primer y único C7 en el país, un referente tecnológico y estratégico de todo México.

Dijo también que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha desarticulado más de 100 células delictivas y ha logrado llevar ante la justicia a más de 13 mil generadores de violencia.

De igual forma, apuntó que la Plataforma Centinela cuenta con 7 mil 700 cámaras de vigilancia, con las cuales se vigila el 91 por ciento de las escuelas, el 89 por ciento de los hospitales y el 92 por ciento de los restaurantes.

En otro tema, la gobernadora resaltó que durante su administración se invirtieron, en un solo año, más de tres mil 800 millones de pesos en la rehabilitación o mantenimiento de cuatro mil 500 kilómetros de vías de comunicación.

Por otro lado, al hablar de la economía, mencionó que, al cierre del tercer trimestre del 2024, la entidad recibió más de mil 250 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, lo cual la posicionó como una de las seis con mayor registro en ese indicador en el país.

“El éxito de nuestra política hacendaria se puede resumir con el compromiso de mantener un presupuesto balanceado, sostenible y libre de déficit, y mejorar el ingreso”, abundó.

Agregó que el estado ocupa el primer lugar en la generación de empleo formal en la industria de la transformación, ya que, en noviembre del 2024 se contabilizaron más de 411 mil puestos ocupados, lo que representa el 14 por ciento del total nacional.

“Es cierto que los resultados financieros a menudo son sutiles y no generan mucho aplauso, pero reflejan orden y disciplina, pues no se puede hablar de una gran lucha anticorrupción cuando existe desorden, indisciplina y quiebra”, sentenció.