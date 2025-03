Con ofertas de empleo llevaban a jóvenes a campo de exterminio

Integrantes de la delincuencia organizada reclutaban a jóvenes mediante ofertas de trabajo como “personal de seguridad” y los llevaban al rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, en donde en días pasados fueron hallados tres crematorios, restos humanos y decenas de zapatos y otros objetos, reveló la vocera del colectivo Buscadores Guerreros, Indira Navarro.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, en Radio Fórmula, la activista indicó que los muchachos eran citados en las centrales de autobuses de Tlaquepaque y Zapopan y de ahí los llevaban al rancho referido, en donde eran entrenados como sicarios.

“Después de este hallazgo fueron seis los jóvenes que se comunicaron conmigo y me pidieron perdón por no haber hablado antes, pero tenían mucho miedo, porque ahí vivieron un infierno, según me comentaban”, señaló.

El Dato: El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, supervisa de manera personal las nuevas investigaciones en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán

Apuntó que los testimonios coinciden en que al salir de la terminal de autobuses los hacían subir a un vehículo y de inmediato les quitaban los teléfonos, por lo que no tenían tiempo de avisar a nadie. Al llegar al rancho los formaban en filas y algunos refieren que llegó a haber en ese lugar hasta 200.

Los hacían dormir sobre una lona y recibían un adiestramiento rudo, que incluía correr sobre llantas y pasar por debajo de alambres de púas, y quien quedaba atrapado, era asesinado.

La activista añadió que los jóvenes eran obligados a matar a otras personas que estaban ahí secuestradas y a hacer fosas y camas de ladrillos, para después rociar gasolina y quemar los cuerpos.

“Había un cuarto donde le decían ‘la carnicería’ y ahí los hacían pedazos y los obligaban a hacer fosas; ellos me decían que fueron muchos los cuerpos que enterraron”, señaló.

Narró que uno de los sobrevivientes le compartió: “Los que alcanzamos a escapar fue porque pasamos el adiestramiento y nos mandaron a la guerrilla a Zacatecas, y si mataban a un cabecilla, había forma de escapar”.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó que, en el rancho citado, además de que fueron asesinadas personas y sus restos calcinados, éstos fueron ocultados bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra.

En un comunicado, el órgano de procuración de justicia indicó que su titular, Salvador González de los Santos, giró instrucciones para que se inicie una investigación interna para deslindar responsabilidades “por eventuales omisiones en una búsqueda que se hizo desde septiembre en ese lugar y, de proceder, que se sancione a quien corresponda, en estricto apego a la ley”.

20 jóvenes han sido rescatados en la terminal de Tlaquepaque

Precisó que hasta el momento han sido localizados cinco lotes de restos óseos fragmentados y con indicios de exposición térmica, 400 prendas e indumentaria, como ropa, calzado y mochilas, 96 casquillos de diversos calibres, tres cargadores, unos aros aprehensores metálicos, tres libros, una libreta y una identificación oficial.

En el lugar, peritos de la FGE-Jalisco están dedicados de manera permanente a la búsqueda de indicios y a fotografiar y clasificar cada una de las prendas y objetos encontrados.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, Marco Antonio Castañeda, reveló que desde hace tiempo se recibieron reportes sobre el reclutamiento de jóvenes en la central de autobuses, por lo que se puso en marcha un operativo, gracias al cual fueron rescatadas 20 posibles víctimas en los últimos días.

En declaraciones al diario AFmedios, el funcionario señaló: “A los jóvenes los engañaban con la promesa de una remuneración muy alta y, bajo engaños, llegaban a la terminal. De ahí los trasladaban a otro punto”.

Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hallazgo en Jalisco como un hecho “terrible”, y dijo que, si es necesario, la Fiscalía General de la República podría atraer el caso.

“Es terrible. Ahora corresponde al gabinete de seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial, pues investigar y ver, en particular, en este caso, qué ya se había hecho, entiendo un primer, no sé si fue cateo exactamente… la Fiscalía estatal, ¿por qué después no resguardaron el lugar?, pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó”, remarcó.

Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que haya una intención de su Gobierno de confrontarse con las madres de personas desaparecidas. Aseguró que se trabaja en mejoras para la atención de este problema de seguridad y también para reforzar los sistemas de identificación de osamentas y restos que son hallados.

Más tarde, la madre buscadora Cecilia Flores denunció la falta de transparencia y cooperación de las autoridades en la investigación sobre los crematorios encontrados en Jalisco.

Entrevista por el periodista Javier Solórzano en Al Mediodía con Solórzano, la activista dijo: “Todavía no tenemos ninguna información por parte de las autoridades; se han vuelto muy herméticos en este tema, no han dado mucha información, solamente la que tenemos los colectivos y las madres buscadoras”.