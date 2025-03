Américo Villarreal presenta su Tercer Informe de Gobierno con énfasis en la transformación y lucha contra la corrupción

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presentó su Tercer Informe de Gobierno bajo el lema “Avanzamos en la transformación”. En su discurso, destacó que desde su llegada al poder, su administración ha tomado la decisión de erradicar la corrupción y priorizar el bienestar de los más necesitados.

Además, afirmó que el enfoque principal de su gobierno ha sido construir la paz y distribuir la prosperidad de manera más justa.

Durante su mensaje, Villarreal Anaya hizo un balance de los eventos políticos más relevantes de 2024 y aprovechó la ocasión para reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Es una mujer de Estado, reconocida internacionalmente por la entereza con la que defiende la soberanía nacional”, afirmó.

La universalización de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en secundaria y preparatoria es un compromiso cumplido de la Cuarta Transformación, para lograr equidad y justicia social. 🦅#TercerInforme pic.twitter.com/pjy2n4qxen — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) March 15, 2025

El gobernador refrendó su compromiso de continuar apoyando a Sheinbaum y trabajar juntos por el bienestar del país.

En su intervención, el mandatario tamaulipeco subrayó que Tamaulipas se ha convertido en el epicentro de la transformación del noreste de México. “Gobernar es hacer del bienestar un derecho”, dijo.

También remarcó que su gobierno se rige por los principios de no robar, no mentir y no traicionar, lo que ha permitido mantener la autoridad moral y la confianza de la ciudadanía.

En cuanto a las finanzas, Villarreal Anaya destacó la gestión eficiente de la cuenta pública en 2024, detallando que el estado ejerció un presupuesto de 82 mil 508 millones de pesos, provenientes tanto de aportaciones federales como de ingresos propios.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, encabezada por su titular Karina Lizeth Saldívar Lartigue, extiende una felicitación al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno. pic.twitter.com/rWglpb8oE3 — Seduma Tamaulipas (@SedumaTam) March 15, 2025

Además, hizo énfasis en el incremento de la recaudación fiscal, a propósito de lo cual señaló que se logró una cifra récord superior a los 12 mil millones de pesos, gracias a la confianza de los contribuyentes en la correcta aplicación de los recursos.

El gobernador también resaltó la mejora en la disciplina en materia de egresos, sobre lo que destacó que ahora se realiza una planificación más eficiente y un escrutinio exhaustivo del gasto.

Además, informó que se logró una mejora en la calidad crediticia del estado y una mejora en la calificación debido a un manejo adecuado de la deuda pública.

