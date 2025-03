Tres municipios de Campeche, con hoyo de 11.6 mdp

No realizaron gestión eficiente y transparente de recursos

La Auditoria Superior de la Federación detectó que los municipios de Hopelchén, Candelaria y Calakmul, de Campeche, no comprobaron de manera conjunta el ejercicio de 11 millones 617 mil 930 pesos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

De acuerdo con la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, el agujero más grande lo tiene Calakmul, con 8 millones 617 mil 362 pesos, ya que no se pudo acreditar que se realizaran algunas obras con ese dinero, mientras que en otras se detectó la falta de documentación y pagos por conceptos no ejecutados, entre otras irregularidades.

Todos los recursos federales sin aclarar están relacionados con infraestructura social. ı Foto: La Razón

En el caso del municipio de Candelaria, el órgano fiscalizador determinó un monto por aclarar de un millón 726 mil 301 pesos, correspondientes al pago de volúmenes y conceptos de obra no ejecutados, a recursos no comprometidos en cinco contratos de obra pública cuya vigencia abarcó dos ejercicios fiscales, y a sanciones no cobradas por el incumplimiento de un contrato de obra pública que fue rescindido.

En cuanto a Hopelchén, la ASF señaló que las autoridades no comprobaron el gasto de un millón 274 mil 267 pesos, relacionados con cuatro proyectos de obra pública, en los cuales hubo conceptos que fueron pagados, pero no ejecutados.

4 leyes federales violaron los municipios auditados

La ASF indicó que los tres municipios incurrieron en violaciones a diversos ordenamientos, entre ellos la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En conclusión, la ASF señaló que los municipios auditados no realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos federales que recibieron a través del fondo que tiene la función de apoyar proyectos de infraestructura y de obras públicas con sentido social.