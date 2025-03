Anuncian cese de fiscal de feminicidios

El fiscal general de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos, informó ayer que ya se analiza quién será el relevo de Fabiola García Betanzos al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidios.

En entrevista colectiva, Maldonado Ceballos mencionó que hay un “desgaste propio de la institución”, donde la fiscal especial ha sido cuestionada por colectivos ante la falta de resultados y por la polémica en la que se vio envuelta por el caso de la joven Ariadna Fernanda.

Indicó que, tras haber concluido el proceso de entrega-recepción en la institución a su cargo, están bajo estudio algunas áreas con posibles irregularidades, derivadas de la gestión de su antecesor, Uriel Carmona Gándara.

“Estamos en un proceso de determinación de movimientos sobre el cumplimiento de los objetivos de los servidores públicos. Se están realizando cambios de forma paulatina”, dijo el fiscal.

El pasado 10 de marzo, la fiscal especial en feminicidios, Fabiola García Betanzos, reapareció públicamente después de dos años de no dar la cara, a raíz de la polémica por el caso Ariadna. Cuestionada por reporteros acerca de su ausencia, dijo: “El hecho de que no me hayan visto, no quiere decir que no haya estado trabajando”.

Colectivos por los derechos de las mujeres en la entidad han señalado que durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco no sólo se dispararon los casos de feminicidios, sino que las cifras en torno a este delito fueron maquilladas constantemente, para tratar de minimizar el fenómeno.

Las organizaciones sociales aseguraron que en el pasado mes de enero se registró un aumento considerable en la incidencia de asesinatos violentos en razón de género, con 11 casos, contra los únicos dos que fueron documentados en el mismo periodo del 2024, lo que representa un alza de 550 por ciento.