Tala devora la mitad del bosque entre Morelos y CDMX en 4 años

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, Alan Dupré Ramírez, señaló que, debido a la tala clandestina, en los últimos cuatro años se perdió casi la mitad de la zona boscosa que comparte esta entidad con la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó: “Los datos que tenemos nos arrojan que desde la pandemia (2020) se han perdido más de cinco mil hectáreas, tan sólo en los límites de Morelos con la Ciudad de México; el total que tiene esta zona es de 12 mil hectáreas, es decir, hemos perdido casi el 50 por ciento”.

EL Dato: El Bosque de Agua es una franja arbolada de 807 mil hectáreas de extensión que favorece la recarga de mantos acuíferos de Morelos, CDMX y Estado de México.

Cabe destacar que el territorio devastado por la tala ilegal en el norte de Morelos equivale a 5.7 veces el Bosque de Chapultepec, el cual tiene 866.37 hectáreas, ya con la Cuarta Sección, incorporada en agosto del 2023.

El periodo citado por Dupré Ramírez coincide con los últimos cuatro años del sexenio de Cuauhtémoc Blanco, durante los cuales se disparó la violencia en el municipio de Huitzilac, considerado como la principal base de operaciones de las mafias de traficantes de madera.

En el contexto de la cercanía con el Día Internacional del Agua, que se conmemora el 22 de marzo, el funcionario indicó que la nueva administración de Morelos ofrece un combate frontal a la tala clandestina, de manera conjunta con el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno federal.

37 municipios de 3 estados comparten el Bosque de Agua

“El 7 de enero del 2025 la gobernadora Margarita González firmó un convenio histórico con la gobernadora del Estado de México y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; adicionalmente participaron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Profepa, con los cuales hemos realizado operativos y se han asegurado cuatro aserraderos de madera y varios vehículos”, dijo.

Añadió que el Bosque de Agua, al que pertenece esta zona limítrofe entre Morelos y la capital del país que ha sido devastada, tiene una gran importancia, pues es clave para el equilibrio de los ecosistemas en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante ello, dijo, además de combatir la tala, fueron creadas brigadas contra incendios y se implementó un banco de herramientas, dado que la conservación de las 807 mil hectáreas que conforman el Bosque de Agua es crucial para asegurar la supervivencia humana.

Por su parte, la gobernadora Margarita González Sarabia indicó que, donde se encuentra la estatua “del Morelotes”, lugar que era ocupado por los talamontes y que es un paso entre la carretera federal y la de cuota, se instalará una base de la Guardia Nacional, además de que se colocarán filtros carreteros en los kilómetros 45 y 47 de la autopista México-Cuernavaca, para frenar la tala clandestina.

A su vez, el coordinador de la Comisión Estatal de Agua (Ceagua), Javier Bolaños, informó que se trabajará en la rehabilitación y reforzamiento de las 132 plantas tratadoras de agua del estado, ya que desafortunadamente sólo 57 funcionan.

“Tenemos índices del tratamiento de agua cerca de poco menos del 50 por ciento y eso se traduce en niveles de contaminación complicados en los cuerpos superficiales del agua”, apuntó.

Javier Bolaños comentó que en este 2025 Morelos realizará una inversión de 280 millones de pesos, de los cuales 100 millones serán destinados a la tecnificación del Distrito de Riego 016, y los otros 180 millones se ejercerán en agua potable, saneamiento, drenaje e infraestructura hidroagrícola.

Anuncian cese de fiscal de feminicidios

| Por Alan Gallegos

El fiscal general de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos, informó ayer que ya se analiza quién será el relevo de Fabiola García Betanzos al frente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidios.

En entrevista colectiva, Maldonado Ceballos mencionó que hay un “desgaste propio de la institución”, donde la fiscal especial ha sido cuestionada por colectivos ante la falta de resultados y por la polémica en la que se vio envuelta por el caso de la joven Ariadna Fernanda.

Indicó que, tras haber concluido el proceso de entrega-recepción en la institución a su cargo, están bajo estudio algunas áreas con posibles irregularidades, derivadas de la gestión de su antecesor, Uriel Carmona Gándara.

“Estamos en un proceso de determinación de movimientos sobre el cumplimiento de los objetivos de los servidores públicos. Se están realizando cambios de forma paulatina”, dijo el fiscal.

El pasado 10 de marzo, la fiscal especial en feminicidios, Fabiola García Betanzos, reapareció públicamente después de dos años de no dar la cara, a raíz de la polémica por el caso Ariadna. Cuestionada por reporteros acerca de su ausencia, dijo: “El hecho de que no me hayan visto, no quiere decir que no haya estado trabajando”.

Colectivos por los derechos de las mujeres en la entidad han señalado que durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco no sólo se dispararon los casos de feminicidios, sino que las cifras en torno a este delito fueron maquilladas constantemente, para tratar de minimizar el fenómeno.

Las organizaciones sociales aseguraron que en el pasado mes de enero se registró un aumento considerable en la incidencia de asesinatos violentos en razón de género, con 11 casos, contra los únicos dos que fueron documentados en el mismo periodo del 2024, lo que representa un alza de 550 por ciento.