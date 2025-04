Rechazan versión sobre la agresión a buscadora

La líder del colectivo Luz de Esperanza, Liliana Meza, rechazó la versión de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en el sentido de que el ataque armado que sufrió la buscadora Teresa González Murillo, y que le ocasionó la muerte, tuvo como móvil el robo.

En entrevista con medios locales, Liliana Meza exigió que se realice una investigación exhaustiva sobre el atentado que sufrió Teresa González y pidió que se apliquen medidas de protección para las madres buscadoras y para todos los familiares de desaparecidos que se dedican a las labores de rastreo.

“El problema no puede seguir siendo minimizando. La Fiscalía hace un comunicado diciendo que investigarán un robo, pero esto es indignante; Teresa llevaba más de seis meses buscando a su hermano, desde el año pasado lo buscaba por su cuenta, es inaceptable que sigamos siendo ignorados y desprotegidos”, declaró al periódico NTR.

* El Dato: El martes pasado fue asesinado por sicarios del CJNG Juan Pablo Diego Alonzo Estrada, integrante de un colectivo por la paz del municipio de Teocaltiche.

La fundadora de Luz de Esperanza apuntó: “Teresita era un gran ser humano, no podía descansar sin saber algo de su hermano, se sumó al colectivo porque sabía que sola no era escuchada, el amor la movía y ahora los colectivos exigimos que su lucha no quede en el olvido”.

La activista pidió que se brinde seguridad especial a los familiares de Teresa González, pues muchos de ellos han recibido amenazas, y solicitó que las autoridades estatales asuman los gastos hospitalarios y funerarios, de la víctima.

Teresa González Murillo falleció el pasado miércoles, cinco días después de que recibiera un balazo en el rostro al resistirse a ser secuestrada, según versión de los colectivos de búsqueda.

Sin embargo, la FGE-Jalisco informó ese mismo día que investiga “el ataque a una comerciante de Guadalajara” ocurrido el 27 de marzo en su domicilio, con la hipótesis de que el móvil fue el robo.

El organismo autónomo indicó que el día señalado tres hombres ingresaron sin forzar la puerta a la casa de la víctima; amenazaron a quienes estaban presentes, uno de ellos disparó en contra de Teresa y los tres huyeron en motocicletas.

Al respecto, Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza, lamentó que la Fiscalía de Jalisco “se salga por la tangente” al perfilar el móvil de robo en el ataque sufrido por Teresa González, para tratar de calmar la situación que se vive en la entidad por el tema de los desaparecidos. “Lo hace para que no le explote mediáticamente el caso, como le pasó con Teuchitlán”, dijo.

Consideró que la hipótesis del órgano de justicia “es el resultado de la ineficacia de las autoridades para investigar; nosotros como familiares de desaparecidos siempre presentamos muchísimas pruebas, pero la Fiscalía se va siempre por la salida más cómoda”.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó “profundamente” y condenó “los hechos de violencia” en contra de Teresa González, y exhortó a las autoridades a hacer una investigación expedita y exhaustiva, con enfoque de género y en donde se agoten todas las líneas posibles, para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

En un comunicado, el organismo expresó su solidaridad y sus condolencias a la familia de Teresa, “a sus compañeros y compañeras del colectivo Luz de Esperanza, y a todas las personas afectadas por esta irreparable pérdida”.

La CNDH también pidió que se brinde “la protección preventiva necesaria” a los familiares inmediatos de Teresa González Murillo, para evitar que se sigan repitiendo situaciones que vulneren su seguridad y sus derechos fundamentales.

6 menores fueron rescatados de un anexo en Zapotlanejo

RESCATE EN ZAPOTLANEJO. Por otro lado, la FGE-Jalisco informó que, derivado de una denuncia por la desaparición de dos mujeres, realizó un operativo en un centro de rehabilitación irregular en el municipio de Zapotlanejo, de donde fueron rescatados 32 internos, entre ellos seis menores de edad, y un adulto que estaba reportado como desaparecido desde 2023.

La institución señaló que, luego de que se presentara una denuncia, y tras recibir información de que las personas ausentes se encontraban en el centro de rehabilitación Las Palomas, se realizó un operativo a cargo de personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, para verificar si en efecto las mujeres estaban ahí.

El órgano de procuración de justicia detalló que en el lugar fueron localizados seis menores de edad, cuyo sexo no especificó, diez mujeres adultas y 16 hombres, uno de los cuales contaba con carpeta de investigación por su desaparición desde abril de 2023.

Además, otra de las personas que se encontraban en el centro de atención de adicciones —que no contaba con licencia para funcionar como tal—, tenía en su contra una orden de aprehensión por delitos contra la salud, misma que fue ejecutada en el momento.

La FGE-Jalisco apuntó que en el local que funcionaba como centro de rehabilitación había un espacio físico muy reducido, en el cual pernoctaban hombres y mujeres adultos junto a menores de edad, en condiciones no aptas.

Agregó que, como resultado de las acciones institucionales, se logró la detención de dos personas, las cuales fueron entregadas a un agente del Ministerio Público de Protocolo Alba, por su probable relación con el delito de desaparición cometida por particulares.

La institución de justicia informó que suman con el de ayer suman tres los operativos especiales realizados en el lapso de cinco días en inmuebles en donde presumiblemente se realizaban actividades irregulares o ilícitas en los municipios de Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapotlanejo.