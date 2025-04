Guerrero se une a ‘Boxeando por la Paz’ para prevenir adicciones y promover el deporte en la juventud

Con el objetivo de fomentar una cultura de paz y prevención de las adicciones en la niñez y la juventud guerrerense, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó desde la capital del estado la Clase Nacional Masiva “Boxeando por la Paz”, una iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde la explanada de la Plaza Cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, la mandataria estatal se enlazó en tiempo real con la presidenta Sheinbaum, quien encabezó el evento simultáneamente con las 32 entidades del país desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Niños y jóvenes de Guerrero se suman a la clase nacional "Boxeando por la Paz", en un esfuerzo por promover una vida sana y activa. ı Foto: Gobierno Guerrero

En su mensaje, Claudia Sheinbaum puntualizó que esta clase es un mensaje claro para resaltar que México es un país que se construye con la paz, prosperidad y en libertad, con independencia y soberanía.

“Las y los jóvenes mexicanos dicen: ¡No a la violencia, no a las adicciones! El pueblo de México dice: ¡No al racismo, no al clasismo, no al machismo! El pueblo de México dice: ¡Sí a la educación, sí al deporte, sí a la paz, sí al amor! La clase nacional de Boxeo muestra que el deporte nos hace más libres, más sanos y más felices”, afirmó la presidenta de México.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado expresó que Guerrero se suma con entusiasmo y determinación a esta gran clase nacional, destacando al deporte como una poderosa herramienta para cambiar destinos y construir una vida con valores, disciplina y esperanza.

“El boxeo forja carácter, disciplina y una mentalidad de superación. Es parte de nuestra historia y orgullo nacional”, subrayó la gobernadora de Guerrero.

El evento reunió a cientos de niñas, niños, jóvenes y familias que participaron en la rutina impartida por entrenadores profesionales, generando un ambiente de convivencia deportiva.

Esta clase masiva forma parte de una estrategia integral para prevenir el delito y transformar Guerrero desde la raíz, colocando al deporte, la educación y la cultura como pilares de la pacificación y el bienestar social en Guerrero.

Esta estrategia ha alcanzado a 45 escuelas y capacitado a más de 11 mil estudiantes en 10 municipios guerrerenses a través del Instituto del Deporte de Guerrero, con el objetivo de promover una vida sana y activa en la juventud.

En el evento participaron también la titular del Deporte en Guerrero, Alma Rocío López Bello; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; el senador Félix Salgado Macedonio; el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; así como destacados pugilistas y entrenadores profesionales.

