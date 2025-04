Manifestaciones contra el ‘Tarifazo’ en Nuevo León terminan en empujones

Un grupo de manifestantes que luchan contra el alza a la tarifa de transporte público se manifestaron dentro del hotel Crown Plaza en el centro de Monterrey, donde se realizaba la convención estatal de Movimiento Ciudadano.

Luego de que la protesta escalará a pequeños encontronazos, miembros de la convención sacaron a los activistas a empujones y con gritos, estos buscaban concientizar a las autoridades para dar marcha atrás al alza de tarifas al transporte público en Nuevo León.

En uno de los videos que circulan en redes sociales se observa como el alcalde del municipio de Pesquería, Francisco Esquivel, empuja a un manifestante que logro entrar al evento.

TE RECOMENDAMOS: Nocaut contra la violencia y las adicciones Edomex marca récord con más de 50 mil participantes en la Clase Nacional de Boxeo encabezada por Delfina Gómez

Lo nuevo en Movimiento Ciudadano es enfrentarse a golpes y sacar a manifestantes contra el tarifazo, como hicieron el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel y el Pato Zambrano, durante evento de MC en Hotel Crowne Plaza de Monterrey. pic.twitter.com/brRFu0zNlC — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) April 6, 2025

Al respecto el presidente municipal dijo que no agredió a nadie y solamente protegió a las mujeres que estaban a su alrededor.

“Amigos está circulando un video en donde aparezco y no mencionan lo que realmente sucedió, como ustedes mismos pueden ver, yo no le pegue a nadie. Esa persona que sólo fue a causar disturbio empujó a varias mujeres que estaban a mi lado, y yo hice sólo lo que ven en el vídeo, sujetar a la persona para que no siguiera agrediendo, ni en este evento, ni en ningún lado permitiré violencia en contra de alguna persona y mucho menos de una mujer”, dijo el alcalde.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT