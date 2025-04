‘En Querétaro aquellos comportamientos que no sumen a la paz no se van a llevar a cabo’: Carlos Alcaraz

El secretario de Gobierno de Querétaro, Carlos Alcaraz dijo que en la entidad no se permitirá que se hagan conciertos o presentaciones en las que hagan apología del delito.

“En Querétaro aquellos comportamientos que no sumen a la paz y la tranquilidad no se van a llevar a cabo, este tipo de eventos no es una ocurrencia, ya está muy claro que no se van a presentar este tipo de eventos”, dijo el funcionario.

Agregó que esta medida es por la situación que atraviesa el país y el estado de Querétaro tiene que ser un referente en materia de seguridad y en manera general de prohibir este tipo de eventos.

🗣️ No se permitirán en Querétaro las presentaciones de espectáculos donde se haga apología del deli*to, señaló Carlos Alcaraz, secretario de Gobierno estatal. pic.twitter.com/qqYJpTYWUF — AlertaQro Noticias (@AlertaQro) April 8, 2025

En ese sentido dijo que ninguna autoridad debe ser permisiva con la apología del delito en ninguna de sus manifestaciones. Aunque explicó que es trabajo del poder Legislativo

Cabe mencionar que el pasado 1 de abril se dio a conocer la cancelación del concierto de los “Alegres del Barranco” que se tenía previsto a realizarse el 19 de abril en el municipio de Pedro Escobedo.

“El día de ayer tuve comunicación con el presidente municipal de Pedro Escobedo. No había ningún permiso otorgado, ni siquiera se había solicitado. Evidentemente estamos claros que un evento de esta naturaleza no tiene cabida en Querétaro”, expresó Alcaraz.

Lo anterior luego de la polémica que causo la agrupación en su presentación en el Auditorio Telmex donde mostraron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes alias el Mencho y quien es líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los integrantes de Los Alegres del Barranco posan con una imagen del capo del narco El Mencho. ı Foto: Especial

