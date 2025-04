Respalda 71% de los michoacanos la prohibición de los narcocorridos

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que, de acuerdo con una encuesta pública elaborada por la empresa Enkoll, 71 por ciento de los ciudadanos en Michoacán respaldó la prohibición de los narcocorridos en eventos públicos o espectáculos.

En conferencia, el mandatario local destacó el apoyo de la ciudadanía al decreto que entró en vigor el 17 de abril para prohibir la interpretación y reproducción de música que haga apología de la violencia en eventos en la entidad.

“Lo que vemos es que hay entre 65 y 70 por ciento que está de acuerdo con la medida y a favor de que no se siga difundiendo, como si fuera lo mejor que le pudo haber ocurrido al país el tema del narcotráfico y claro que no, es totalmente falso. Esta encuesta nos marca la pauta.

El Dato: Los recursos obtenidos por multas por reproducir o interpretar música bélica en espacios públicos será para orquestas de la Meseta Purépecha.

“Cada quien, en su casa, en su vehículo podrá escuchar lo que quiera, hay libertad, pero públicamente no, porque se incita a la violencia”, aclaró.

Ramírez Bedolla aclaró que, tras la entrada en vigor del decreto, suman dos conciertos de música con letras bélicas cancelados, los cuales se llevarían a cabo en Lázaro Cárdenas e Hidalgo.

De acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 17 de abril, ninguna plaza, auditorio, estadio, centro de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público podrá llevar a cabo presentaciones que inciten a la violencia por medio de distintos géneros musicales, como corridos tumbados, narcocorridos, entre otros.

“Ya han ocurrido dos cancelaciones estamos atentos al tema en Lázaro Cárdenas e Hidalgo. Se encargan de aplicar este decreto la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno, y hay tres tipos de actuaciones del Gobierno: primero es no emitir los permisos, porque para cualquier espectáculo en público debe existir un permiso municipal, con este decreto los cancelamos; dos, puede haber una clausura del inmueble y multas”, dijo el gobernador.

El mandatario reiteró que cada persona en su casa o vehículo pueden escuchar los “corridos”, pero de forma pública no, porque se incita a la violencia.

La encuesta de Enkoll además muestra que 72 por ciento de los encuestados consideró que los narcocorridos afectan a los jóvenes.

En el desglose de esta información, el estudio arroja que 74 por ciento de los michoacanos con afinidad con Morena aprobó el decreto de Ramírez Bedolla, mientras que 68 por ciento de simpatizantes del PAN también lo respaldaron.

Aunque el gobernador no lo mencionó, fue cancelada la presentación del grupo Los Farmerz, que estaba anunciado para presentarse el 23 de mayo como parte de las actividades conmemorativas por el 103 aniversario de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de la Tenencia de Tiripetío.

La cancelación se da dos días después de que se localizara el cuerpo del estudiante de este plantel, Carlos Eduardo Castro Matías, luego de que fuera reportado como desaparecido el pasado 13 de abril en la institución educativa.

Al respecto el gobernador de Michoacán mencionó que la muerte del estudiante Carlos, no tiene nada que ver con la situación social y política de la Normal de Tiripetío.

El morenista añadió que desde el momento de la desaparición del joven estudiante se inició la carpeta de investigación de inmediato e hicieron las diligencias, por lo que hay líneas muy claras por parte de la Fiscalía General del Estado.

“Una cuestión relevante indica que todo esto tiene que ver con cuestiones privadas, entre estos jóvenes y nada tiene que ver con una manifestación social o de lucha de la normal, es un tema privado, es un tema particular de otro tipo, un tipo más delictivo”, subrayó.

700 UMAS es la sanción a quien viole el decreto de prohibición de música bélica

Además, Ramírez Bedolla dijo que desde la fiscalía se giraron órdenes de aprehensión y cateo, de las cuales una no se pudo llevar a cabo en la Escuela Normal de Tiripetío, por resistencia, pero, enfatizó, se debe dejar actuar a la autoridad para esclarecer el homicidio.

El gobernador opinó luego de que circularan videos en los que habitantes de Huajúmbaro, Michoacán, convivieron con presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en el marco del Sábado de Gloria, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que “es parte de una estrategia de los narcotraficantes para hacer propaganda”; además, son investigados los hechos.

Pide Jara evitar letras bélicas en Oaxaca

Por Alan Gallegos

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó en conferencia de prensa que enviará una carta a los cantantes de corridos, Peso Pluma y Natanael Cano para que en la entidad eviten interpretar música que promueva la apología del delito.

“Nosotros vamos a enviar una carta a todos los cantantes de corridos para pedirles que deben procurar, no es evitar su música, pero evitar la apología de la violencia.

“Cuando vino Dani Flow me escribió una carta, y pensó que nosotros lo estábamos prohibiendo, pero no es eso hay mucha música muy bonita, pero estos corridos tumbados haciendo la apología de la violencia, pues eso no ayuda en nada”, dijo el mandatario local.

Jara Cruz expresó que los jóvenes observan como “héroes” a los cantantes de los corridos y eso sería generar una cultura de la violencia que se debe evitar.

Además, el gobernador local dijo que el estado de Oaxaca tendrá una sede del proyecto México Canta, el cual el objetivo es promover la música mexicana sin apología a la violencia o las drogas.