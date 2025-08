Bedolla exige a Morón disculpa por “calumnias”

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, exigió que el senador de Morena, Raúl Morón, le ofrezca una disculpa pública por la “calumnia y denostación” hacia su persona que han hecho “sus voceros”, al pretender vincularlo a los actos vandálicos del pasado sábado en Apatzingán.

“Creo que debe existir respeto y eso es lo que piden los Estatutos de Morena, que nos respetemos; yo soy muy respetuoso de él y de su equipo, pero sí creo que es momento de que se ponga un alto a la calumnia y a la denostación”, advirtió ayer el gobernador.

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario hizo referencia al diputado local Juan Carlos Barragán y al exlegislador Fidel Calderón Torreblanca, quienes publicaron en redes sociales mensajes en los que sugieren que Ramírez Bedolla tuvo responsabilidad en los hechos del pasado sábado, cuando varias personas reventaron un evento que Raúl Morón encabezaba en Apatzingán.

El Tip: Raúl Morón era el candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán en 2021, pero su postulación fue anulada por irregularidades en su gasto de precampaña.

“Se está intentando involucrarme y desprestigiarme como gobernador, cosa que no voy a permitir de ninguna manera, porque represento a Michoacán; no solamente soy Alfredo Ramírez Bedolla, en este momento soy el gobernador, no puedo permitir que se desprestigie al gobernador”, sentenció.

El jefe del Ejecutivo estatal condenó los actos de violencia del pasado sábado y recordó que elementos de la Guardia Civil detuvieron de inmediato a cinco personas por su presunta participación en los hechos.

5 personas fueron detenidas por los actos vandálicos

Ramírez Bedolla descartó que el altercado esté relacionado con algún conflicto interno de Morena y reiteró que lo ocurrido debe investigarse.