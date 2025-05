Buscadores ventilan omisiones en Jalisco

Familiares de personas desaparecidas en Jalisco exhibieron omisiones de varias autoridades de la entidad en el desahogo de las carpetas de investigación correspondientes y exigieron un mayor compromiso institucional en las búsquedas.

Durante una mesa de trabajo organizada por la Comisión de Personas Desaparecidas del Congreso local, representantes de colectivos pidieron que se deje de “revictimizar” a los familiares de desaparecidos, y hubo voces que plantearon a algunas autoridades presentes en el salón que, si no pueden, “se levanten de la mesa”.

El Dato: En el periodo enero-abril de este año desaparecieron 122 jóvenes de entre 15 y 19 años en Jalisco, según un reporte de la Universidad de Guadalajara.

En el encuentro hubo representantes de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, de la Fiscalía General del estado, de la Secretaría General de Gobierno y del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C5.

TE RECOMENDAMOS: Seguimiento a proyectos Coordinan proyectos Cuéllar y Hacienda

María Ávalos, integrante de la organización Hasta Encontrarte y madre de un joven desaparecido, reprochó: “Yo ya estoy hasta el tope de reuniones, de acuerdos, de todo eso”.

Con lágrimas en los ojos, la madre buscadora narró: “Presenté la denuncia un viernes y en la Fiscalía me dijeron que no me moviera de mi casa, que en tres días iría la Policía de Investigación; ya pasaron cinco años y tres meses y la Policía de Investigación jamás me hizo la visita”.

Indicó que a Encarnación de Díaz, de donde es originaria, y en donde desapareció su hijo, las autoridades no quieren entrar. Y expresó con la voz quebrada: “¡Estamos absolutamente solos!”

Héctor Aguilar, del colectivo Luz de Esperanza, reclamó ante los diputados locales presentes: “Algunas de las instituciones nos están quedando a deber… ¡queremos que nos consigan uno, sólo uno, vivo!”

El hombre de edad mediana, quien busca a su hijo, un joven universitario desaparecido hace un año y ocho meses, indicó que las madres y padres sólo quieren encontrar a sus hijos. “No buscamos venganza, ya ni siquiera justicia, sólo queremos que nos digan en dónde están nuestros hijos”, mencionó.

Durante la reunión, buscadores, representantes de organizaciones civiles y académicos expusieron datos sobre las omisiones y las carencias que tienen las instituciones estatales responsables de investigar la desaparición forzada de personas.

El miembro del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Jaime Anda, reprochó que el C5 “no sirve”. Y cuando se pide información, ponen esto como excusa para negar el acceso a las cámaras.

Añadió que los agentes del Ministerio Publico dicen que las cámaras no tienen la tecnología para identificar un rostro y muchos menos para seguir las placas de los autos en los que se llevan a las personas cuando son secuestradas.

2.3 Personas han desaparecido al mes en promedio durante este año en Jalisco

“En mi caso, tuve que llevar videos de cámaras de negocios en la desaparición de mi hijo, y gracias a eso pude llevar una prueba del evento, pero realmente el C5 no hizo nada; en ese momento me dijeron que no servía”, dijo el buscador.

Martha García Cruz, del colectivo Entre el Cielo y la Tierra, acusó que las autoridades no hacen nada por buscar a los desaparecidos, a pesar de que en centros de rehabilitación se han encontrado personas que tenían fichas de búsqueda.

MEA CULPA. En su oportunidad, representantes de diversas instituciones reconocieron que se tienen carencias, como falta de personal e infraestructura limitada para atender las miles de denuncias de los familiares de personas desaparecidas en el estado.

La titular de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, mencionó que es necesario fortalecer la capacidad operativa y aumentar el número de servidores públicos al interior del estado, para realizar una investigación más eficaz.

“Esto amerita una coordinación no sólo a nivel nacional, sino también abrir la puerta a organismos internacionales que nos capaciten y orienten para realizar una búsqueda más eficaz”, dijo la vicefiscal.

Agregó que cada región y distrito debe tener más personal, porque en muchas ocasiones no se cuenta con el recurso humano necesario para realizar las jornadas que se requieren.

Añadió que no tiene el mismo nivel de complejidad la búsqueda de una persona que una investigación por lesiones o por accidentes, porque la búsqueda implica retos, como la profesionalización de todos los servidores públicos que intervienen en la indagatoria.

“Considero que uno de los retos importantes que se deben alcanzar es contar con el mayor número de servidores públicos certificados; necesitamos que todos estén muy conscientes en la responsabilidad que tienen dentro de una investigación”, apuntó.

Leslie Venegas, en representación de la Secretaría de Seguridad estatal, aceptó que no se cuenta con georadares ni drones para la localización de personas, y en muchas ocasiones que salen a campo, hace falta esa tecnología.

“Nos hacen falta muchas cosas; el secretario ya trabaja de la mano con el gobernador para que nos den esas tecnologías”, aseguró.