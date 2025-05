Xochitl Tress, candidata de MC, había recibido amenazas antes de atentado en Veracruz

Tras el ataque armado en su contra, la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara, Xochilt Tress Rodríguez, reveló que desde el inicio de su campaña recibió amenazas por parte de un grupo criminal que “todo el municipio conoce”.

El atentado contra la candidata veracruzana ocurrió en su casa de campaña la noche del martes 20 de mayo. En los hechos perdió la vida la periodista y fotógrafa Avisack Douglas Coronado.

En un comunicado publicado la madrugada de este miércoles, Xochilt Tress menciono que debido a las amenazas previas, desde el inicio de su campaña la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz asignó dos elementos para su protección, gracias a lo que aseguró, “es que estoy viva”.

Ataque armado contra la casa de campaña de Xochitl Tress deja un muerto en Veracruz. ı Foto: Facebook, Xochilt Tress

Xochitl Tress reporta a otro colaborador delicado por herida de bala

Tress detalló que el ataque fue perpetrado por un comando armado, que irrumpió en su casa de campaña para asesinarla; no obstante, los elementos de seguridad repelieron la agresión.

“... desgraciadamente estos criminales alcanzaron a dispararle a una de mis colaboradoras, la periodista Avisack Douglas, tristemente a consecuencia del impacto de las balas perdió la vida”, destacó la candidata.

La emecista mencionó que otro colaborador, quien vive frente a su casa de campaña, también resultó herido de bala y que se encuentra delicado de salud.

Candidata señala a grupos delictivos de querer controlar Rodríguez Clara

Según la candidata, el atentado demuestra que “existen oscuros intereses por parte de grupos delictivos que quieren tener bajo su yugo al municipio de Rodríguez Clara”.

Por ello, pidió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que no abandone a los habitantes del municipio, quienes, dijo están “hartos de vivir con miedo y de que los secuestros y cobros de piso sean una práctica habitual en el municipio y sus comunidades”.

“Me quieren quitar del camino”: candidata señala al crimen organizado por atentado

Posteriormente, en conferencia de prensa desde el puerto de Veracruz, Xochitl Tress aseguro que va a “llegar hasta el final” y no abandonará a su candidatura pese a que, señaló, el crimen organizado busca evitar que llegue a la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara.

“No quieren que llegue a la presidencia municipal. El crimen organizado que maneja la zona no quiere a una candidata que no está vendida con ellos, por eso me quieren quitar del camino, me querían silenciar”, dijo.

Rueda de prensa en el puerto de #Veracruz de Xochilt Tress #Veracruz #mediosdecomunicacion #Elecciones2025 Publicado por Xochilt Tress en Miércoles, 21 de mayo de 2025

cehr